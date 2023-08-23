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Токаев поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистау

Токаев поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистау Фото: akorda.kz
23 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева, сообщает Zakon.kz.

Аким рассказал президенту о реконструкции Мангистауского атомного энергетического комплекса (МАЭК):

  1. На проведение его ремонтных работ на текущий год выделено 9,4 млрд тенге, в том числе 6,8 млрд тенге – в рамках инвестиционной программы МАЭК и 2,6 млрд – из средств резерва акимата Мангистауской области.
  2. По поручению президента из резерва правительства выделено 4,9 млрд тенге на приобретение необходимого оборудования.
"Глава государства поручил акиму обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистауской области и завершить реализацию задач в рамках комплексного плана социально-экономического развития региона", – говорится в сообщении Telegram-канала Акорды.

Также сообщается, что Нурлан Ногаев:

  • отчитался об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 7 месяцев 2023 года и планах на предстоящий период;
  • сообщил о запуске в регионе 6 инвестпроектов на сумму 5,3 млрд тенге;
  • проинформировал о ходе решения проблемы дефицита питьевой воды. В области поэтапно до 2025 года реализуются 6 проектов, благодаря которым объемы опреснения воды можно будет увеличить на 146 тыс. кубометров;
  • доложил о совершенствовании сферы жилищно-коммунального хозяйства города Актау.

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12 августа 2023 года из-за аварии на энергоблоках МАЭК жители нескольких сел в Мангистауской области остались без света. Вечером 13 августа в регионе частично ограничили потребление энергии, 14 августа ввели режим "веерного" отключения света, а жителей попросили экономить электричество до устранения аварии.

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Авария на МАЭК: режим веерного отключения света сняли в Мангистау

17 августа на ТЭС ТОО "МАЭК" ремонтные работы раньше запланированного срока завершили на энергоблоке №1. В связи с этим в регионе сняли режим "веерного" отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий. А энергоблок №3 ввели в работу 19 августа, и по состоянию на 12:00 сняли все ограничения по подаче электроэнергии, включая нефтяной и промышленный секторы.

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Отметим, что это не первая авария на МАЭК. 3 июля электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу из-за аварийного отключения энергоблока №1 на ТОО "МАЭК". Подробности аварии можно узнать по ссылке выше.

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