Токаев поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистау

23 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева, сообщает Zakon.kz.

Аким рассказал президенту о реконструкции Мангистауского атомного энергетического комплекса (МАЭК):

На проведение его ремонтных работ на текущий год выделено 9,4 млрд тенге, в том числе 6,8 млрд тенге – в рамках инвестиционной программы МАЭК и 2,6 млрд – из средств резерва акимата Мангистауской области. По поручению президента из резерва правительства выделено 4,9 млрд тенге на приобретение необходимого оборудования.

"Глава государства поручил акиму обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистауской области и завершить реализацию задач в рамках комплексного плана социально-экономического развития региона", – говорится в сообщении Telegram-канала Акорды.

Также сообщается, что Нурлан Ногаев:

отчитался об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 7 месяцев 2023 года и планах на предстоящий период;

сообщил о запуске в регионе 6 инвестпроектов на сумму 5,3 млрд тенге;

проинформировал о ходе решения проблемы дефицита питьевой воды. В области поэтапно до 2025 года реализуются 6 проектов, благодаря которым объемы опреснения воды можно будет увеличить на 146 тыс. кубометров;

доложил о совершенствовании сферы жилищно-коммунального хозяйства города Актау.

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12 августа 2023 года из-за аварии на энергоблоках МАЭК жители нескольких сел в Мангистауской области остались без света. Вечером 13 августа в регионе частично ограничили потребление энергии, 14 августа ввели режим "веерного" отключения света, а жителей попросили экономить электричество до устранения аварии.

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17 августа на ТЭС ТОО "МАЭК" ремонтные работы раньше запланированного срока завершили на энергоблоке №1. В связи с этим в регионе сняли режим "веерного" отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий. А энергоблок №3 ввели в работу 19 августа, и по состоянию на 12:00 сняли все ограничения по подаче электроэнергии, включая нефтяной и промышленный секторы.

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Отметим, что это не первая авария на МАЭК. 3 июля электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу из-за аварийного отключения энергоблока №1 на ТОО "МАЭК". Подробности аварии можно узнать по ссылке выше.