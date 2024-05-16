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Токаев принял секретарей Совбеза стран Центральной Азии

Токаев принял секретарей советов безопасности стран Центральной Азии, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:16 Фото: akorda.kz
16 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял секретарей советов безопасности стран Центральной Азии. По его словам, эта встреча призвана стать эффективной площадкой для объединения усилий по предупреждению внешних и внутренних вызовов и угроз, сообщает Zakon.kz.

Далее глава государства уточнил, что региональное сотрудничество активно развивается по всем направлениям, и это, безусловно, положительная тенденция.

"За последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла на более чем 80 %, превысив 10 миллиардов долларов. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии".Касым-Жомарт Токаев

Также, продолжил он, новой опорной точкой для стремительного развития региона становится развитие транспортно-логистического потенциала.

Токаев принял секретарей Совбеза стран Центральной Азии, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:16

Фото: akorda.kz

Президент полагает, что эти процессы должны быть подкреплены продуктивным диалогом в сфере обеспечения региональной безопасности и стабильности

Глава государства заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий.

"В первую очередь, речь идет о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием. В этой связи в фокусе нашего общего внимания должен находиться Афганистан. В данной стране происходят сложные разнонаправленные процессы. Надо признать, в этой стране налицо определенные признаки стабилизации, оживления экономической ситуации".Касым-Жомарт Токаев

С другой стороны, заявил президент, остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье.

"На наш взгляд, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И здесь многое зависит от скоординированной позиции наших стран. Считаем актуальным создание в нашей стране Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана".Касым-Жомарт Токаев
Токаев принял секретарей Совбеза стран Центральной Азии, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:16

Фото: akorda.kz

В завершении выступления Токаев призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся разобщить страны региона. Также президент выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в сфере безопасности.

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Анастасия Московчук
Совет безопасности РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан Центральная Азия 2024 год
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