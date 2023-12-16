Главы государств поздравляют Токаева с Днем Независимости

В адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня Независимости Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева и братский народ Казахстана с праздником.



"Хотел бы подчеркнуть, что за прошедшее время дружественная Республика Казахстан прошла путь больших изменений и коренных реформ в различных сферах, все больше и больше повышается уважение и престиж Вашей страны на международной арене", – говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравления главе нашего государства.

"Я твердо верю, что работа, которую вы проводите по реализации амбициозных планов по построению Нового и Справедливого Казахстана с равными возможностями для каждого казахстанца, будет высоко оценена обществом и займет свое место в истории", – отмечается в телеграмме.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по случаю Дня Независимости пожелал братскому казахскому народу мира, благополучия и дальнейшего развития.

"За годы своей независимости Республика Казахстан, добившись огромных успехов во всех сферах жизни общества, достигла высокого положения на международной арене и сегодня уверенными шагами продвигается вперед по пути прогресса и процветания", – пишет лидер Таджикистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем послании на имя Касым-Жомарта Токаева отметил, что народы Казахстана и Туркменистана связывают многовековые узы дружбы и добрососедства.

Поздравления по случаю Дня Независимости Республики Казахстан также направили Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и Наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Президент Индонезии Джоко Видодо, Президент Хорватии Зоран Миланович, Президент Парагвая Сантьяго Пенья, Президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, бывший Федеральный Президент ФРГ Хорст Кёлер, бывший Федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.

32 года назад, в 1991 году, Казахстан провозгласил свою независимость. Историки утверждают, что обретение независимости бывшими советскими республиками неразрывно связано именно с казахской историей. Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости.

