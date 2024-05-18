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Токаев дал поручения по ликвидации последствий паводков и помощи пострадавшим

Токаев заслушал доклад Бектенова, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 11:40 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Олжаса Бектенова о работе по ликвидации последствий паводков и помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, прежде всего, тем, которые по-прежнему находятся в эвакуационных пунктах, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды за 18 мая 2024 года, главой государства дано поручение усилить работу в этом направлении, обеспечить пострадавших качественным жильем, приступить к ремонту и строительству гражданской инфраструктуры в городах и населенных пунктах.

По словам президента, руководители местных исполнительных органов обязаны активно и эффективно работать с гражданами, доходчиво разъяснять государственную политику и предпринимать меры по решению возникающих вопросов и обоснованных требований.

"В то же время правительство, акиматы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить общественный порядок в строгом соответствии с законом", – сказано в заключении.

Ранее в Оперативном штабе Атырауской области сообщили, что в Кульсары начнется строительство 150 домов для жителей, пострадавших от паводков. На сегодня уже определены участки 74 типовых домов площадью 80 квадратных метров каждый. Основное строительство планируется начать со следующей недели. Жилые дома будут построены за счет областного бюджета и спонсорских средств.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Бектенов Олжас Паводки-2024 2024 год
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