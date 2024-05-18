В Кульсары на следующей неделе начнут строить дома для пострадавших от паводков

18 мая 2024 года в Оперативном штабе Атырауской области сообщили, что в городе Кульсары начнется строительство 150 домов для жителей, пострадавших от паводков, сообщает Zakon.kz.

На сегодня уже определены участки 74 типовых домов площадью 80 квадратных метров каждый. Основное строительство планируется начать со следующей недели, сообщил руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурберген Кусайынов.

"Жилые дома будут построены за счет областного бюджета и спонсорских средств. Планируется, что строительство будут вести местные подрядные компании", – сказал Кусайынов.

Микрорайон обеспечен инженерно-коммуникационной инфраструктурой – электричеством, водой, ведутся работы по проведению газоснабжения.

На территории микрорайона планируется строительство школы Binom на две тысячи мест и детского сада на 300 мест.

В telegram-канале оперативного штаба поделились картинками концепции новых домов.

Фото: оперативный штаб Атырауской области

Фото: оперативный штаб Атырауской области

Фото: оперативный штаб Атырауской области

Фото: оперативный штаб Атырауской области

Фото: оперативный штаб Атырауской области

Фото: оперативный штаб Атырауской области

Планируется построить мини-аллеи для отдыха жителей. Согласно поручению акима области, начата разработка ПСД социальных объектов.

По информации Оперштаба по ЧС Атырауской области, около 14 домов, расположенных в микрорайоне Болашак, больше месяца остаются в воде. Жителям предложили выдать земельные участки в безопасной зоне Кульсары.