Токаеву доложили, как исправляют последствия паводков в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ премьер-министра Олсажа Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Бектенов:

1. Доложил о планомерной работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан:

– единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 30 770 семей на общую сумму свыше 11 млрд тенге;

– усиленно ведется работа по обеспечению жителей пострадавших регионов жильем. Всего обследовано 15 103 жилых дома, по 11 186 объектам оценка завершена;

– на сегодня 432 семьи получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. 225 домов (квартир) предоставлены жителям Костанайской, 83 – Акмолинской, 76 – Актюбинской, 40 – Северо-Казахстанской, 6 – Карагандинской, 2 – Павлодарской областей.

2. Рассказал о строительстве для пострадавших граждан 1862 новых домов:

– 394 дома строятся в Западно-Казахстанской области, 184 – в Костанайской, 48 – в Атырауской, 494 – в Актюбинской, 273 – в Акмолинской, 500 – в Северо-Казахстанской, 5 – в Павлодарской. 2947 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья.

3. Проинформировал о выплате пострадавшим семьям дополнительной помощи в размере до 150 МРП для приобретения утраченных предметов первой необходимости:

– 4115 семей получили компенсацию на общую сумму в 1 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,3 млрд тенге.

4. Отчитался о работе по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрены и по итогам обследования одобрены 12 заявок субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму около 21 млн тенге:

– горячая линия о порядке возмещения и подачи документов действует по номеру 1432. Работа продолжается. Согласно предварительной оценке, в результате паводков пострадал 731 субъект бизнеса.

29 мая под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан.

