Президент ОАЭ поздравил Токаева с прошедшим днем рождения

18 мая по инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Как пишет Акорда, стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Лидеры двух стран высоко оценили нынешний уровень партнерства Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов и отметили важность эффективной реализации всех достигнутых ранее договоренностей.



Главы государств подтвердили намерение и далее расширять политический диалог, стимулировать торговлю и реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики.

В ходе беседы Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.

Ранее Токаев дал поручения по ликвидации последствий паводков и помощи пострадавшим.