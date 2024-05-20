Глава Национального собрания Турции прибыл в Акорду

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша. На встрече 20 мая 2024 года были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства двух стран, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, президент отметил, что визит председателя Национального собрания Турции в Казахстан является важным событием. Он также уточнил, что встреча проходит в преддверии 30-летия Соглашения о дружбе и сотрудничестве и имеет символическое значение.

Фото: akorda.kz

"Недавно мы с моим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом провели телефонный разговор. Мы поддерживаем постоянные контакты. Диалог между нашими странами развивается очень плодотворно. Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров и в десятку основных инвесторов Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 6 млрд долларов. Но на этом останавливаться нельзя. Потенциал наших отношений огромен. Убежден, что в будущем взаимный товарооборот достигнет 10 млрд долларов". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Нуман Куртулмуш выразил признательность за гостеприимство, оказанное турецкой делегации на братской казахской земле.

Фото: akorda.kz

"Казахстан – это земля наших предков, родина Ходжи Ахмеда Ясави – духовного наставника, объединяющей весь тюркский мир. Завтра мы в Туркестане посетим священные места и проведем конференцию в Международном казахско-турецком университете им. Ходжи Ахмеда Ясави. Казахстан под вашим руководством вступает в новый этап развития. Проводятся эффективные политические, экономические и социальные реформы. Уверен, все это положительно повлияет на процветание вашей страны. Убежден, что сотрудничество между Турцией и Казахстаном и впредь будет укрепляться. Наши страны имеют большой потенциал для расширения связей в сферах торговли, технологий, промышленности, логистики, энергетики и сельского хозяйства". Нуман Куртулмуш

В заключении Касым-Жомарт Токаев и Нуман Куртулмуш обменялись мнениями по вопросам углубления сотрудничества стран – членов Организации тюркских государств, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.

Глава государства выразил уверенность, что турецкие спортсмены примут активное участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре 2024 года.

В предстоящих в Казахстане Играх кочевников примут участие представители более 100 стран мира. Уже имеются подтверждения от команд из 60 стран. Около 4 тыс. участников будут состязаться по 20 видам спорта.