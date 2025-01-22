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Политика

Акорда раскрыла детали разговора Токаева с Гурбангулы Бердымухамедовым

Акорда раскрыла детали разговора Токаева с Гурбангулы Бердымухамедовым, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 14:07 Фото: akorda.kz
Сегодня, 22 января 2025 года, состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран, сообщает Zakon.kz.

Cогласно данным Акорды, президент поздравил национального лидера туркменского народа с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, Токаев выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.

Далее Гурбангулы Бердымухамедов проинформировал о ключевых приоритетах Концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, направленной на обеспечение сотрудничества и развития на региональном и международном уровнях.

Подчеркнув текущий высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обстоятельно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.

Ранее сообщалось, что после церемонии вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами девяти государств Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Китая Хань Чуньлиня.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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