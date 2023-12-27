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Законодательство РК

Мажилис одобрил проект нового Бюджетного кодекса

Проект нового Бюджетного кодекса одобрили в Мажилисе Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 27 декабря в первом чтении одобрили проект Бюджетного кодекса и сопутствующий проект закона, сообщает Zakon.kz.

Документы разработали по поручению президента. Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что в Бюджетный кодекс предложили ввести новый раздел – "Основы бюджетирования РК", направленный на усиление принципов бюджета, "ориентированного на результат".

"Бюджет, ориентированный на результат, означает, что каждый тенге бюджета должен быть направлен на достижение конкретного результата. Еще одним условием перехода на бюджет, ориентированный на результат, является открытость бюджетной информации и подотчетность перед населением. Разграничены зоны ответственности должностных лиц и участников бюджетного процесса. Теперь можно увидеть весь перечень документов, подлежащих публикации, и все виды ответственности за нарушения бюджетного законодательства в соответствующих статьях".Алибек Куантыров

Еще одна новая глава – "Управление результатами". По словам министра, это набор инструментов для применения в бюджетном процессе и принятии управленческих решений. Сюда включены определения, требования, виды документов и ответственность по проведению обзора расходов, мониторингу, оценке результатов, а также роль государственного аудита с точки зрения бюджетирования.

Новый Бюджетный кодекс призван усилить контроль за использованием республиканских денег местными исполнительными органами, в том числе выделяемых в виде трансфертов общего характера, а также за счет усиления ревизионных комиссий. 

"Они будут рассматривать итоги мониторинга для оценки достижения целевых индикаторов в рамках годового отчета об исполнении местного бюджета".Алибек Куантыров

В июне об отсутствии должного контроля за тем, как акиматы используют деньги из республиканского бюджета, говорила глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова. Она предложила ввести солидарную ответственность глав госорганов и регионов за недостижение целей бюджетных программ. Наталья Годунова заявила, что акиматы должны обеспечить эффективное использование каждого тиына на местах.

В целом новый Бюджетный кодекс, по словам Алибека Куантырова, направлен на решение нескольких крупных задач. Это:

  • упрощение бюджетных процессов;
  • внедрение элементов блочного бюджета;
  • создание законодательной основы для консолидированного управления государственными финансами;
  • совершенствование межбюджетных отношений;
  • усиление принципов бюджета, ориентированного на результат, и совершенствование инструментов управления результатами.

Ранее сообщалось, что новый Бюджетный кодекс сделает бюджетную систему Казахстана прозрачной.

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