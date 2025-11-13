Акорда озвучила планы Касым-Жомарта Токаева на 14-19 ноября

В пресс-службе Акорды рассказали о планах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после возвращения из Москвы, сообщает Zakon.kz.

Известно, что завтра, 14 ноября 2025 года, в Астане Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе второго Форума работников сельского хозяйства, в ходе которого будут обсуждены актуальные вопросы развития аграрной сферы

Далее – 14-15 ноября – Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Шавката Мирзиёева посетит с государственным визитом Узбекистан.

Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

Уже 16 ноября президент Казахстана примет участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая также пройдет в Ташкенте.

"17-19 ноября Астану с государственным визитом посетит президент Эстонии Алар Карис", – говорится в официальном сообщении.

Отмечено, что в Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Президент Казахстана прибыл в Россию с государственным визитом 11 ноября 2025 года. В этот же день в Кремле прошла неформальная встреча президентов Путина и Токаева, которая длилась более 2,5 часа. 12 ноября президент возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата" и провел встречу с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.