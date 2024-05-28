В Акорде рассказали о содержании беседы Токаева и премьер-министра Нидерландов

Глава государства провел встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в сообщении Акорды, собеседники рассмотрели перспективы расширения взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Я с теплотой вспоминаю нашу встречу в 2015 году. Мы ценим ваш личный вклад в содействие и развитие нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы знаем, что вы в настоящее время дольше всех занимаете пост премьер-министра своей страны и обладаете огромным международным опытом. Я также хотел бы отметить динамичное развитие нашего двустороннего сотрудничества. Нидерланды являются крупнейшим инвестором в нашу экономику. Объем прямых инвестиций превысил 120 млрд долларов. Наши страны реализуют масштабные совместные проекты", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность визита премьер-министра Нидерландов с точки зрения придания дополнительного импульса развитию торгово-экономических отношений между Астаной и Амстердамом.

Марк Рютте, в свою очередь, высоко оценил уровень двустороннего партнерства. Он также высказался за активизацию практического взаимодействия Казахстана и Нидерландов.

"Впервые я был в Астане в 2010 году, это была моя первая поездка за пределы ЕС в качестве нового премьер-министра. А затем состоялся мой визит в 2015 году. Я хорошо помню наши переговоры. Я всегда поражаюсь тому, как стремительно развиваются наши двусторонние отношения, и с глубоким уважением отношусь к сбалансированной позиции Казахстана по региональной и международной повестке. Я также уважаю то, что вы лично делаете, чтобы вывести страну на новый уровень. Мы будем рады поделиться идеями и наработками, которые у нас есть в области сельского хозяйства, зеленой энергетики, управления водными ресурсами", – сказал глава нидерландского правительства.

На переговорах обстоятельно обсудили пути укрепления торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества, а также контактов в сферах транспорта, инноваций, атомной энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, климата, управление водными ресурсами.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Подчеркнута важность продолжения диалога в рамках взаимодействия с Европейским союзом.

Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте прибыл в Астану с рабочим визитом 28 мая.