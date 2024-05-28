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Токаев в Акорде встретил премьер-министра Нидерландов

Токаев в Акорде встретил премьер-министра Нидерландов, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 12:05 Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 28 мая 2024 года, глава государства встретил высокого гостя, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды уточняется, что президент встретил премьер-министра Королевства Нидерланды Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом.

Токаев в Акорде встретил премьер-министра Нидерландов, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 12:05

Фото: akorda.kz

"Затем Касым-Жомарт Токаев и Марк Рютте прошли в зал переговоров", – говорится в сообщении.

Ранее глава государства направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана. Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Независимости.

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