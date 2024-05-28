Токаев в Акорде встретил премьер-министра Нидерландов
Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 28 мая 2024 года, глава государства встретил высокого гостя, сообщает Zakon.kz.
В Telegram-канале Акорды уточняется, что президент встретил премьер-министра Королевства Нидерланды Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом.
Фото: akorda.kz
"Затем Касым-Жомарт Токаев и Марк Рютте прошли в зал переговоров", – говорится в сообщении.
Ранее глава государства направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана. Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Независимости.
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