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Токаев поздравил президента Хорватии

Токаев поздравил президента Хорватии, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 12:04 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Зорана Милановича и хорватский народ с национальным праздником – Днем государственности, сообщает Zakon.kz.

Акорда приводит слова президента Казахстана о том, что сегодня Хорватия, будучи одной из самых активных стран Европейского союза, добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. 

"Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Астаной и Загребом. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал президенту Хорватии успехов в его ответственной деятельности, а дружественному хорватскому народу – благополучия.

28 мая Токаев и канцлер Германии обсудили вопросы глобальной повестки.

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