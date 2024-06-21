Акорда раскрыла подробности встречи Токаева с главой "Организации ветеранов"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 июня 2024 года принял заместителя председателя РОО "Организация ветеранов" Омирзака Озганбаева, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения.

Касым-Жомарт Токаев призвал старшее поколение принять активное участие в реализации задач, озвученных на Национальном курултае в Атырау и ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. В частности, особое внимание следует уделить продвижению института семьи и защите молодежи от таких негативных явлений, как наркомания и лудомания.

Омирзак Озганбаев высказал ряд предложений по развитию сельской местности. Он также рассказал о реализуемых инициативах "Организации ветеранов" и дальнейших планах объединения.

Накануне, 20 июня 2024 года, президент провел несколько встреч. В частности, Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова.