Касым-Жомарт Токаев призвал помнить о жертвах политических репрессий и массового голода

Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей социальной странице в Х пост по случаю 31 мая – Дня памяти жертв политических репрессий и голода, сообщает Zakon.kz.

В публикации он уточнил, что сегодня, 31 мая, казахстанцы отдают дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия.



"Наше государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории". Касым-Жомарт Токаев

В заключении президент отметил:

"Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества".

31 мая казахстанцы традиционно отдают дань памяти тем, кто остался на трагических страницах истории нашей страны. Речь идет о репрессиях, имевших место после Гражданской войны.

Потрясения затронули весь Советский Союз, но если говорить конкретно о Казахстане, то в период с 1921 по 1954 год по политическим статьям осудили почти 100 тыс. человек, 25 тыс. из них расстреляли – только по официальным данным. Серьезный урон был нанесен интеллектуальной элите страны.

Политические преследования совпали с голодомором, обусловленным жесткой коллективизацией. Лишенные скота и имущества люди пытались выживать без средств к существованию.