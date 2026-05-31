#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
События

Токаев высказался о памяти жертв репрессий и будущем страны

Токаев обратился к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 09:04 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, сообщает Zakon.kz.

Полный текст обращения опубликовала Акорда.

"Уважаемые соотечественники, каждый год 31 мая мы отдаем дань памяти всем людям, которые стали жертвами политических репрессий в первой половине прошлого столетия. Наш моральный долг – помнить о них, быть верными принципам законности и ценностям справедливости.

В Казахстане последовательно создаются условия для всесторонней защиты прав и свобод всех граждан. Данная обязанность государства получила законодательное оформление в Конституции, принятой в ходе общенационального референдума 15 марта. Наше общество встало на путь строительства прогрессивного государства. Это значит, что мы будем руководствоваться принципами справедливости, законности, патриотизма, трудолюбия, природолюбия, а также уделим приоритетное внимание развитию науки, высоких технологий, культуры, волонтерства.

Казахстан стал известен всему миру как государство, устремленное к прогрессу во всех сферах общественной жизни. Для достижения более впечатляющих результатов мы все должны укреплять единство и стабильность в нашей стране. Уверен, нашу страну ожидает светлое будущее!" – говорится в обращении.

Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Хорватии. Он поздравил президента Зорана Милановича и народ Хорватии с Днем государственности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев
11:16, 31 мая 2025
Трагедия, которая никогда не должна повториться: Токаев о жертвах политических репрессий и голода
Токаев опубликовал пост по случаю 31 мая
09:05, 31 мая 2024
Касым-Жомарт Токаев призвал помнить о жертвах политических репрессий и массового голода
Потомки жертв политических репрессий принесли цветы к памятникам Алихана Бокейханова, Мухтара Ауэзова в Семее
16:12, 31 мая 2023
Потомки жертв политических репрессий принесли цветы к памятникам Бокейханова и Ауэзова в Семее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимур Пирназаров
09:40, Сегодня
Казахский боксёр Пирназаров нокаутировал американца Грина после грязной провокации
Арман Царукян
09:00, Сегодня
Колби Ковингтон и Арман Царукян возглавят турнир RAF 11
Арман Царукян
08:32, Сегодня
Арман Царукян досрочно завершил схватку против американца "Макгзи" на турнире RAF
Бибисара Асаубаева уступила лидерство на турнире Norway Chess после пятого тура
01:48, 31 мая 2026
Бибисара Асаубаева уступила лидерство на турнире Norway Chess после пятого тура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: