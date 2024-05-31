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У страны, которая полагается только на сырье, нет будущего – Токаев встретился с учеными

Встретился с учеными, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 17:05 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал встречу с учеными в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что рад сегодняшней встрече. "Ғылым ордасы" – колыбель казахской науки.

"Как известно, за последнее время это здание изрядно обветшало. Поэтому два года назад я дал поручение провести здесь капитальный ремонт. В соответствии с современными требованиями были проведены реставрационные работы как внутри, так и снаружи здания. Самое главное – был сохранен его исторический облик. До конца года будут полностью завершены работы и проведено благоустройство. "Ғылым ордасы" продолжит служить сегодняшним и будущим ученым".

Токаев напомнил, что здесь трудились многие выдающиеся деятели науки, имена которых вписаны в историю страны. В том числе один из величайших представителей нашего народа – академик Каныш Сатпаев. В этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Каныш Сатпаев внес огромный вклад в развитие нашей страны. Его научные открытия и по сей день служат во благо людям. Недаром говорят: "Ғалымның хаты өлмейді" ("Слова ученого не умирают").


"Мы живем в эпоху науки и образования. Во имя процветания нашей Родины мы должны уделить особое внимание развитию этих сфер. Другого пути нет".

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Позже ему показали новый терминал аэропорта Алматы.

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