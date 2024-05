Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Великобритании

Лондон – один из самых дорогих городов мира для жизни, столица консервативных вековых традиций и мегаполис больших возможностей. Zakon.kz связался с казахстанкой, которая обосновалась в Великобритании и увлеклась этикетом британцев.

По контракту, а потом на долгие годы

Зауре Мухамадиева вместе с дочерью Анейлией Ибраимовой 12 лет живет в Лондоне. Она родом из Восточного Казахстана, но долгие годы проработала в нефтегазовой отрасли в Астане. Однажды на работе ей предложили отправиться в Великобританию по программе обмена сотрудниками.

"Мой контракт длился четыре года, после чего я решила ради дочери остаться в Лондоне. Она училась в средней королевской школе, показывала хорошие результаты и прерывать ее обучение было неправильно. Я осознавала, что на мне большая ответственность. Мне пришлось искать новую работу, платить за аренду жилья, что сильно било по карману. Да и в целом в самом дорогом городе мира нельзя было расслабляться и делать паузу. И мое трудолюбие помогло преодолеть все сложности", – вспоминает казахстанка.

Зауре открыла консалтинговую компанию, она помогала соотечественникам обосноваться в Лондоне, найти жилье, давала бизнес-консультации и была готова поделиться своим опытом переезда.

"Лондон существенно отличается от других городов Великобритании. Здесь колоссальные возможности для тех, кто готов усердно трудиться. Чтобы адаптироваться в этой среде, нужно хорошо знать английский язык, культуру британцев и их историю. Этот народ очень консервативный, соблюдающий вековые традиции. Еще тут пригодится финансовая грамотность, здесь излишни неосознанные траты". Зауре Мухамадиева

Семья сумела стать частью огромного мегаполиса. Хотя признается, что здесь есть районы, в которых не хотелось бы оказаться. Они с дочерью заселились в престижном The Royal Borough of Kensington and Chelsea. Рядом расположен офис Анейли Ибраимовой, которая стала востребованной художницей.

"Мы не пользуемся транспортом и иногда ходим на обед домой. Это значительно позволяет нам экономить средства и время. В нашем районе живут британцы. Многие считают их чопорными, но для меня это милейшие люди, которые всегда придут на помощь. Например, мой сосед – 92-летний известный кинорежиссер Дав Хениг, он частенько заглядывает к нам в гости со своей прекрасной супругой Зоей. В целом, в Великобритании много долгожителей, потому что население постоянно занимается спортом и правильно питается", – поделилась собеседница.

Зауре Мухамадиева признается, что не хотела быть обычным экспатом, как делают многие приезжие. Она с большим удовольствием прониклась изучением традиций коренного населения.

"В последние годы я работаю бизнес-консультантом. Веду нетворкинг – предоставляю площадку и сеть знакомств для клиентов, которые обучаются и обмениваются опытом. Они переехали в Великобританию из разных уголков земли. Беседуя с ними, я узнала, что большинство из них разочарованы из-за того, что не понимают культуру местных жителей. Некоторые даже впадали в депрессию. Я стала им помогать в адаптации, делилась советами. Так, скажем, учила их тому, где и что находится, и даже буквально хорошим манерам. Этикету не обучают в школах или университетах. Но правильное поведение выручает человека в любой ситуации", – считает женщина.

О еде

Лондон – многоликий и интернациональный. Поэтому казахстанке нравится их кухня, где можно утолить практически любой каприз. Национальные блюда англичане готовят на праздники, особенно они любят Рождество. Со стола можно отведать индейку, пудинг и другие сладости.

В супермаркетах круглый год доступны свежие ягоды, особенно здесь вкусные малина, клубника и черника.

"Здесь очень много ферм, куда часто на заработки приезжают и казахстанцы. Кстати, для местных жителей я накрывала казахский дастархан, они были в восторге от наших блюд. Еще им понравился наш шоколад". Зауре Мухамадиева

Семейные ценности

Здесь у женщин абсолютно равные права с мужчинами, рассказала Зауре. Семейные ценности для британцев имеют огромное значение. Разводов очень мало. Семьи создаются осознанно, чаще всего после 30-35 лет. В основном молодежь сосредоточена на карьере и самореализации. После окончания школы дети англичан берут годовой перерыв перед вузом. Это позволяет им не только отдохнуть, но и понять, какую профессию они хотят освоить.

"В воспитании детей оба родителя принимают равную ответственность. Иногда в декретный отпуск уходит отец ребенка, а мама после родов может сразу вернуться на работу. Родители уделяют огромное значение образованию детей. День ребенка расписывается по часам, включая дополнительные кружки. У каждого англичанина есть хобби, он обязательно развивает творческие таланты или занимается спортом", – подчеркнула Зауре Мухамадиева.

Лондон славится закрытыми заведениями, куда можно попасть только по клубной карте. Иногда людям приходится ждать годами. Также во многие престижные спортивные клубы приходится записываться за несколько лет вперед, такие как теннисные, автомобильные или на гольф.

Инфраструктура

Инфраструктура Лондона развитая и удобная. В шаговой доступности от дома есть все необходимое для жизни. Особенную атмосферу создают парки.

"Мне Лондон нравится тем, что он зеленый. Здесь около трех тысяч парков. Туда мы отправляемся на утренние пробежки. Там бывает многолюдно, жители гуляют с собаками, устраивают пикники. Еще вдохновляет их отношение к животным, в каждой семье обязательно есть питомец, за которым они ухаживают с особой любовью. Также в выходные англичане ходят в местные пабы. Для них не составляет труда спонтанно выехать, например, в Испанию или Францию, на скоростном поезде дорога займет всего два часа". Зауре Мухамадиева

Из главных плюсов женщина отмечает огромные возможности для самореализации.

"Это главная причина, по которой я осталась жить в Лондоне. Здесь хорошо поддерживают таланты. И для моей дочери это было безусловной перспективой. За плечами Анейли опыт работы иллюстратором в мировых и брендовых компаниях. Сейчас она работает в исторической компании, основанной в 1856 году. Она специализируется на люксовых аксессуарах и изделиях для путешествий из кожи. У них обслуживаются королевская семья и мировые знаменитости". Казахстанка

Говоря о минусах, казахстанка выделяет космические цены на жилье.

"Чтобы купить квартиру в таких районах, как Майфер, Белгравия, Челси, Кенсингстон, нужно в среднем до 150 млн фунтов (около 85 млрд тенге). Аренда жилья в этих районах начинается от 3500 фунтов (почти 2 млн тенге) в месяц, это без учета коммунальных услуг. Поэтому многим приходится снимать просто комнаты. В основном снимает жилье молодежь, которые в дальнейшем приобретают свой уголок, потому что здесь ипотека очень доступная – до 5% и заработные платы позволяют это сделать". Зауре Мухамадиева

Лондон – для любителей, здесь двойные стандарты. Кто-то может воспринимать его инертным, холодным, бесчувственным, иерархичным и очень пафосным. Но есть те, кто находит здесь воодушевленность, энергетическую силу и уверенность в себе. Здесь к каждому проявляют заботу, относятся с уважением и показывают, что нуждаются в тебе. А ведь именно эти ощущения важны для многих.

Родину ничем не заменить

Зауре Мухамадиевой хоть и нравится жить в Великобритании, но она – гражданка Казахстана.

"Я очень горжусь своим гражданством, своей страной и народом. На Родину стала приезжать чаще. Скучаю по родным и друзьям. Наша природа очень красива, а люди всегда принимают с душевной теплотой", – говорит собеседница.

По ее словам, где бы человек ни находился, он прежде всего представляет свою Родину, национальность и культуру предков. Часто иностранцы, глядя на Зауре Мухамадиеву, спрашивают, все ли казахстанцы такие красивые и воспитанные? На что женщина с гордостью отвечает: "Да".