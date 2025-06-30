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Общество

В МИДе озвучили новую информацию о задержании казахстанцев в Индонезии

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 18:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 30 июня 2025 года прокомментировал задержание казахстанцев в Индонезии, передает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров отметил, что казахстанцам приговор еще не озвучен – идет следствие.

"Мы об этом (задержании – Прим. ред.) знали еще весной. Сейчас мы ведем работу, чтобы найти хороших адвокатов и поддерживать связь с родными. Ранее спрашивали, как можно их вернуть домой. Вернуть можно только в том случае, когда судебные решения вступают в силу. И для этого необходимо двустороннее соглашение об обмене осужденными. К сожалению, с Индонезией у нас такого соглашения нет, но наши дипломаты в Индонезии приложат все усилия, чтобы найти какое-то понимание с местными властями", – озвучил он.

Он также отметил, что не располагает информацией о том, кем являлись задержанные по профессии, сколько им лет и при каких обстоятельствах они оказались в Индонезии.

"Это молодые ребята. И родные, если честно, не хотят разглашения более подробной информации. Поэтому точно сказать не могу. Да, речь идет о распространении наркотиков. Вы знаете, что в Юго-Восточной Азии в любой из стран за наркотики очень строгое наказание", – дополнил Смадияров.

Официальный представитель МИД РК также сообщил, что возможность применения смертной казни в отношении задержанных остается реальной.

Ранее появилась информация, что двум гражданам Казахстана грозит смертная казнь в Индонезии. Как пишут местные СМИ, задержание произошло в апреле 2025 года на Бали, у них обнаружили примерно 49 граммов кристаллического метамфетамина.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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