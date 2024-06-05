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Законодательство РК

Ерлан Карин: За пять лет в нашей стране произошли кардинальные необратимые изменения

Карин написал статью о политике Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 09:26 Фото: akorda.kz
Государственный советник РК Ерлан Карин написал статью об основах политического курса президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Текст размещен на сайте "Казправды". 

В первом блоке Карин раскрывает суть Справедливого Казахстана. 

В сфере внутренней политики информационные повестки всегда быстро сменяют друг друга. В какой-то период в центре дискуссии были политреформы, выборы, кадровые назначения, затем противодействие семейному насилию, борьба с паводками.

Однако, несмотря на то, что все структуры государственного аппарата сконцентрированы на решении текущих задач, в то же время продолжается большая работа по продвижению основного курса госполитики.

Идеологическая платформа страны на новом этапе развития сформулирована президентом Касым-Жомартом Токаевым в его программной речи в марте, на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В основе данной идеологии лежит такое универсальное понятие, как "Справедливость". Соответственно, ключевой идеологемой проводимого государственного курса является "Справедливый Казахстан".

"Справедливый Казахстан" – это одновременно стержень государственной идеологии и цель государственной политики, а также образ будущего для общест­венного сознания. Идея "Справедливого Казахстана" возникла не вчера и не в последние 2–3 года, как может показаться. На основополагающие принципы справедливости Касым-Жомарт Токаев ориентируется с первых дней своего президентства.

Еще в своей первой речи при вступлении в должность президента Касым-Жомарт Токаев сказал: "В этот важный момент развития нашего государства все общество должно сплотиться вокруг идеи дальнейшего строи­тельства процветающего, демократического, справедливого Казахстана".

Впоследствии в своих предвыборных платформах на президентских выборах 2019 и 2022 годов Касым-Жомарт Токаев обозначил "справедливость" ключевым принципом своей политики. После трагических январских событий идея построения справедливого государства стала идеологической доминантой не только в государственной политике, но и во всем обществе.

В идее справедливости совпали запрос общества и видение государства. В этом смысле "Справедливый Казахстан" стал консолидирующей идеей. Здесь стоит отдельно уточнить смысловое значение терминов "справедливость" и "справедливое государство". Справедливость – это совсем не всеобщая уравниловка. Справедливость – это, прежде всего, равное распределение прав и ответственности. Именно такая интерпретация и осмысление понятия "справедливость" является сквозной темой всех направлений реформ.

Поэтому идея справедливости легла в основу многих конкретных государственных решений за последние годы. Например, в рамках конституционной реформы 2022 года в Основном законе было закреплено право собственности народа на землю и ее недра, животный и растительный мир, другие природные ресурсы. На практике этот принцип реализован через программу "Нацфонд – детям", согласно которой теперь половина от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда распределяется на специальные накопительные счета детей.

В качестве примеров практического воплощения принципов справедливости можно также назвать возвращение в страну незаконно полученных активов на общую сумму свыше 1 трлн тенге, возврат в государственную собственность более 5 млн га неиспользуемых земель, а также создание общественного фонда "Қазақстан халқына" и ежегодное перечисление на его счета не менее 7% от чистого дохода фонда "Самрук-Казына".

Другими словами, Справедливый Казахстан – это не искусственный конструкт власти, как некоторые могут опрометчиво предположить, а идейный стержень стратегического курса президента. Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что свою главную миссию видит в построении Справедливого Казахстана. Весь комплекс системных реформ в политической, экономической и социокультурной сферах ориентирован в первую очередь на достижение данной стратегической цели. Именно в этом заключается глубинный замысел Президента по кардинальной и синхронной модернизации нашей страны.

Далее госсоветник ответил на вопросы, которые озвучивают в публикациях и комментариях: "А где же результаты реформ, где обещанные изменения? Где он, ваш Новый Казахстан?".

Во-первых, перемены не происходят в одночасье, невозможно вдруг взять и проснуться в другой стране. Реализация реформ требует колоссальных усилий и времени, которое для обычного наблюдателя, не погруженного во все сложности и нюансы, зачастую кажется неоправданно долгим. Но перемены происходят. Любая реформа – это кропотливая и сложная работа. И кто бы что ни говорил, Казахстан продолжает идти по пути реформ.

Во-вторых, в нашей стране за последние пять лет произошли не просто какие-то локальные преобразования, а кардинальные системные изменения во многих сферах.

Посудите сами – всего за три года была полностью переформатирована вся политическая система. В результате политических реформ 2019-2021 годов, кульминацией которых стала конституционная реформа 2022 года, в стране значительно укрепились статус и роль государственных институтов. Начал работу Конституционный суд, сокращены полномочия президента с одновременным расширением полномочий Парламента, введена смешанная избирательная система, упрощена процедура регистрации партий. Впервые внедрена прямая выборность сельских акимов. По итогам выборов в 2021-2023 годах корпус акимов сельских округов обновился на две трети. В прошлом году в пилотном режиме впервые проведены выборы акимов районов и городов областного значения, которые с 2025 года будут проводиться на постоянной основе. Более того, реформы стали не только уникальным опытом для политической практики Казах­стана, но и новацией для широкого геополитического окружения, запустив новый тренд в регионе.

В-третьих, параллельно политическим реформам реализуются важные преобразования в экономической и социально-гуманитарной сферах.

Претворяются в жизнь важные инициативы и конкретные проекты, нацеленные на повышение благополучия граждан. Результаты этой системной и комплексной работы видны уже сейчас. Более чем в два раза вырос размер минимальной оплаты труда, что позитивно отразилось на доходах около 1,8 млн граждан. Повышены статус и престиж учителей, врачей, ученых, существенно усилена их социальная защита и увеличены зарплаты.

По инициативе главы государст­ва введена возможность снятия части пенсионных накоп­лений для улучшения жилищных условий и лечения, которой уже воспользовались около одного миллиона граждан. Полным ходом идет реализация масштабных национальных инфраструктурных проектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которых возводятся сотни школ и медицинских объектов во всех регионах страны.

Но самое главное – реформы бесповоротно поменяли характер общественных отношений, изменился политический менталитет нации, усилилась граж­данская активность, выросла степень гражданского участия и солидарности, общественное мнение стало весомым элементом политической жизни. И эти перемены политической культуры носят уже необратимый характер.

Таким образом, в стране произошли и продолжают происходить кардинальные перемены, реализуются системные реформы, и их уже не остановить.

Кроме того, в статье Ерлан Карин пишет о том, что основным приоритетом государства в сфере внутренней политики было и остается обеспечение общественной стабильности. В том числе через сохранение национального единства, гражданского мира, межэтнического и межконфессионального согласия.

Работа в сфере внутренней политики требует постоянного поиска новых методов, новых инструментов, форм и механизмов для выстраивания точек общественной консолидации и обеспечения внутриполитической стабильности.

Есть распространенное мнение, что внутренняя политика – некий набор политтехнологий и пропаганда. Это глубокое заблуждение. Все это всего лишь сопутствующие инструменты. Никакие политтехнологии не заменят прямую конкретную работу с людьми. Внутренняя политика – в первую очередь, непосредственная работа с населением. Надо просто разговаривать с людьми, поддерживать постоянный диалог. При этом важно не впадать в ошибку, воспринимая самых громогласных как единственных выразителей общественного мнения. Нужен не просто диалог, а конструктивный, содержательный, созидательный диалог. Поэтому для госаппарата сегодня на первый план выходит умение постоянно поддерживать прямую коммуникацию со всеми социальными группами и субъектами гражданского сектора.

Новая закалка госаппарата

Карин отмечает, что сейчас госслужащим приходится работать в совершенно новых условиях. С одной стороны, растут требования к ним со стороны государства – как квалификационные, так и процессуально-нормативные и даже морально-поведенческие. С другой – граждане тоже стали более требовательны к госслужащим. Госучреждения становятся более открытыми, госслужащие разного уровня чаще выступают публично для освещения и разъяснения своей деятельности.

В результате происходят изменения в поведенческой модели внутри госаппарата, процесс принятия решения становится более прозрачным и эффективным. Особенно это было заметно во время недавних паводков.

Все аварийные, специальные службы и местные акиматы в условиях чрезвычайной ситуации работали в круглосуточном режиме. Было проведено несколько оперативных совещаний на уровне Главы государства и Правительства. Президент вылетал в наиболее пострадавшие регионы, чтобы лично проконтролировать ситуацию на местах. Надо отметить, что глава государства все эти годы всегда в такие моменты старается быть вместе со своими согражданами, поддерживать их в трудную минуту. Самая главная задача государства – это защита и спасение жизни людей. Поэтому все силы были мобилизованы в первую очередь на эвакуацию населения. В результате за весь период масштабных наводнений спасателями было эвакуировано более 119 тыс. человек, из них более 44 тыс. детей.

Власть вновь продемонстрировала, что в условиях чрезвычайных ситуаций она не теряет инициативу, оперативно и адекватно реагирует на складывающуюся обстановку. При этом, будучи по своей сути многозадачной системой, государство продолжает в непрерывном режиме выполнять все свои каждодневные обязательства, параллельно решая множество разнообразных вопросов, от обеспечения национальной безопасности до благоустройства населенных пунктов.

Таким образом, государственный аппарат приобретает очень важный опыт работы в новых условиях, одновременно решая актуальные вопросы и реализуя масштабные реформы во всех сферах жизни общества. И обретенная в ходе решений текущих вопросов закалка госаппарата, несомненно, поможет успешному выполнению поставленных Главой государства задач по всесторонней модернизации страны.

Завершает свой текст Ерлан Карин блоком о созидательной повестке.

Некоторые считают, дескать, в свое время мы провозгласили независимость, определили границы, создали государственные институты, законодательную базу – значит, политическая миссия нации давно уже выполнена. Нет, теперь перед нами стоит задача защищать нашу Независимость, развивать наше государство и увеличивать его мощь, повышать благосостояние наших граждан. Поэтому главным содержанием внутренней повестки является сохранение и укрепление нашей идентичности и нашего образа жизни. Это то, что отличает нас от других стран, других народов, других культур. Это наши исторические корни, особенности нашей ментальности, наша полиэтничность и полиязычность, разнообразие культур и религиозная толерантность, наше умение находить друг с другом общий язык, присущая нам взаимоподдержка и солидарность. Все это в совокупности и составляет наш Казахстанский образ жизни.

Иными словами, нам как прогрессивной нации важно всегда и во всем следовать своим собственным стратегическим курсом, твердо и последовательно отстаивать свои национальные интересы, свой образ жизни. Нам не нужно вестись на провокации и информационные вбросы извне, не нужно следовать чужим информационным и идеологическим повесткам, надо ориентироваться только на свою внутреннюю повестку. И эта повестка направлена не "против кого-то или чего-то", а "ради" и "во благо". В этом и заключается ее созидательность, нацеленность на развитие, модернизацию и реформы.

Принцип следования своей повестке и своим национальным интересам неоднократно подчеркивает президент Касым-Жомарт Токаев. Например, в рамках недавнего визита в Сингапур глава государства выступил со специальной лекцией, в которой особо отметил, что наша страна открыта для взаимодействия со всем миром, но мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана. Президент подчеркнул, что нейтралитет нашей страны – это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения.

Казахстан свою внутреннюю и внешнюю политику выстраивает не в угоду кому-то или каким-то трендам. Мы ориентируемся на собственную повестку развития, прежде всего на наши национальные интересы. В мире глобальной политики нет места для сантиментов и наивности. Мнение, что будто политика многовекторности или нейтралитета самая простая и удобная, – это миф и дилетантство. Сбалансированная многовекторная политика, которую проводит Казахстан, сопряжена с колоссальными усилиями и невероятно трудна, особенно сейчас, когда поляризация мира стремительно нарастает. Однозначно, такая политика дается нелегко. Но это самый оптимальный курс с учетом нашего геополитического расположения и интересов страны.

Поэтому в таких непростых условиях нам важно сохранять внутреннее единство и общественную консолидацию, основанные на защите исключительно национальных интересов и продвижении собственной повестки.

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