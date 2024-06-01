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Ерлан Карин: Реализована еще одна инициатива президента

Карин: Реализована еще одна инициатива президента, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 10:46 Фото: akorda.kz, Telegram/erlankarin
Государственный советник Казахстана Ерлан Карин сегодня, 1 июня 2024 года, заявил, что реализована еще одна инициатива президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале он объяснил, что речь одет о Комплексном плане по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024-2026 годы, принятом правительством.

"В своей атырауской речи на третьем заседании Национального курултая глава государства поручил выстроить системную работу по борьбе с лудоманией, принять комплексный план и ускорить принятие соответствующего закона. Данный законопроект уже был рассмотрен Мажилисом в первом чтении. Мероприятия принятого Комплексного плана полностью синхронизированы с основными положениями законопроекта", – написал Ерлан Карин.

Он отметил, что проект комплексного плана прошел широкое обсуждение в экспертных кругах, а также на площадке Совета по молодежной политике. План включает в себя четыре раздела, 28 мероприятий, ответственными за которые являются 15 центральных и 20 местных госорганов.

"В борьбе с лудоманией главным является консолидированная, последовательная и системная работа госорганов, неправительственных организаций и всего общества", – подчеркнул Ерлан Карин.

16 мая 2024 года стало известно, что Министерство туризма и спорта подготовило проект Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024-2026 годы.

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