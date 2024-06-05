Ерлан Карин: Госаппарат приобретает важный опыт и закалку

В своей статье об основах политического курса президента Касым-Жомарта Токаева государственный советник РК Ерлан Карин высказался о том, что сейчас госслужащим приходится работать в совершенно новых условиях, сообщает Zakon.kz.

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С одной стороны, по словам Карина, растут требования к госслужащим со стороны государства – как квалификационные, так и процессуально-нормативные и даже морально-поведенческие. С другой – граждане тоже стали более требовательны к госслужащим. Госучреждения становятся более открытыми, госслужащие разного уровня чаще выступают публично для освещения и разъяснения своей деятельности.

В результате происходят изменения в поведенческой модели внутри госаппарата, процесс принятия решения становится более прозрачным и эффективным. Особенно это было заметно во время недавних паводков.

"Все аварийные, специальные службы и местные акиматы в условиях чрезвычайной ситуации работали в круглосуточном режиме. Было проведено несколько оперативных совещаний на уровне главы государства и Правительства. Президент вылетал в наиболее пострадавшие регионы, чтобы лично проконтролировать ситуацию на местах. Надо отметить, что глава государства все эти годы всегда в такие моменты старается быть вместе со своими согражданами, поддерживать их в трудную минуту. Самая главная задача государства – это защита и спасение жизни людей. Поэтому все силы были мобилизованы в первую очередь на эвакуацию населения. В результате за весь период масштабных наводнений спасателями было эвакуировано более 119 тыс. человек, из них более 44 тыс. детей", – пишет госсоветник.

Власть, по его словам, вновь продемонстрировала, что в условиях чрезвычайных ситуаций она не теряет инициативу, оперативно и адекватно реагирует на складывающуюся обстановку. При этом, будучи по своей сути многозадачной системой, государство продолжает в непрерывном режиме выполнять все свои каждодневные обязательства, параллельно решая множество разнообразных вопросов, от обеспечения национальной безопасности до благоустройства населенных пунктов.

Таким образом, резюмирует Карин, государственный аппарат приобретает очень важный опыт работы в новых условиях, одновременно решая актуальные вопросы и реализуя масштабные реформы во всех сферах жизни общества. И обретенная в ходе решений текущих вопросов закалка госаппарата, несомненно, поможет успешному выполнению поставленных Главой государства задач по всесторонней модернизации страны.