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Законодательство РК

Депутат обвинил правительство в нерациональном планировании бюджета

1, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 16:42 Фото: primerminister.kz
Депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов на пленарном заседании 5 июня 2024 года обвинил правительство РК в устойчивой неспособности к эффективному планированию бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что, внимательно изучив отчеты об использовании республиканского бюджета, заметили две устоявшиеся постоянные тенденции.

"По результатам прошедших лет каждый отчетный период закрывается с дефицитом бюджета, который из года в год только растет. Перекрывает правительство этот дефицит займом. Причем объемы заемных средств в разы превышают суммы дефицита бюджета, что, впрочем, не в силах воспрепятствовать уже традиционному окончанию отчетного периода с дефицитом средств с большим, чем в предыдущий отчетный период, размером", – дополнил Магеррам Магеррамов.

По его словам, за три года уровень дефицита бюджета с отметки 2 трлн тенге превысил уже более 3 трлн тенге. Так с каждым годом уровень государственного долга непропорционально растет по отношению к уровню ВВП.

"Поиски причин постоянных негативных тенденций, упомянутых мною выше, привели к пониманию, что зерно проблемы кроется, в том числе, в устойчивой неспособности правительства к эффективному планированию бюджета. Согласно представленным данным, по части налоговых поступлений недобрали 10%. Неналоговые поступления перебрали аж на 450%. Ничем не объяснимо и снижение уровня продажи основного капитала, который в сравнении с 2022 годом упал аж на 90%. В масштабах планирования и реализации государственной бюджетной политики подобная нестабильность, мягко говоря, недопустима", – озвучил Магеррам Магеррамов.

Он отметил, что, несмотря на очевидную нехватку бюджетных средств и ежегодный дефицит на отчетный период, правительство настойчиво разрабатывает и утверждает фактически "неподъемные" национальные проекты, на которые выделяются миллиарды.

"По истечении определенного времени, не добившись результатов по этим проектам, их преждевременно "сворачивают". Что же все-таки мы получаем в конечном итоге?... Необходимо упомянуть, что Высшая аудиторская палата неоднократно подвергала жесткой критике правительство по результатам реализации национальных проектов. Отсутствие результатов, по мнению аудиторов, в первую очередь связано с неэффективным планированием проектов", – сказал Магеррам Магеррамов.

Депутат считает, что настало время для кардинально нового подхода к вопросам формирования бюджета и разработки эффективных форм управления ими.

"Нужно изменить бюджетную политику. Перенести центр внимания с количественных показателей расходов на качество, эффективность и конечные результаты. До сих пор мы не видим крупных комплексных программ по стратегическим направлениям экономики, которые обеспечивали бы быструю экономическую отдачу и решение неотложных социальных вопросов. Именно в этом направлении, по нашему мнению, правительство должно сконцентрировать значительные финансовые ресурсы", – резюмировал Магеррам Магеррамов.

Ранее в Мажилисе заслушали отчет правительства об исполнении бюджета 2023 года.

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Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что правительство показало свою неспособность к планированию и рациональному использованию бюджета, в связи с чем депутатская фракция Народной партии Казахстана не поддержала отчет правительства за 2023 год.

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