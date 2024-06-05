Смаилов о нарушениях в исполнении бюджета: Меня не обманешь

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов ответил на критику депутатов касательно исполнения бюджета за 2023 год, то есть за период, когда он возглавлял правительство, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов заявил, что не снимает с себя ответственности. "Как руководитель правительства в тот период я тоже принимал участие во всей этой работе, я слышал и знаю, с какими бюджетными запросами, заявками, с каким обоснованием, на какие цели администраторы бюджетных программ просили деньги и, соответственно, бюджетные деньги были выделены на решение конкретных вопросов, проектов и задач... И другой сейчас вопрос – как на практике эти средства были израсходованы, с какой эффективностью", – заявил он. По его словам, эти вопросы аудиторы адресуют администраторам бюджетных программ – министерствам, акиматам и компаниям квазигоссектора. "Сейчас, уже будучи главой ВАП, я могу проконтролировать с внешней стороны, насколько эффективно и целесообразно они израсходовали данные средства. И поскольку я сам участвовал на этапе планирования, меня обмануть невозможно – я знаю, что они говорили тогда и сейчас, когда они начинают приводить аргументы, почему они неэффективно, не в соответствии с заявленными целями использовали, то уже разговор другой, поскольку меня уже не обманешь", – резюмировал глава Высшей аудиторской палаты. Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса заслушали отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Документ направлен на рассмотрение в Сенат. Читайте также Жумангарин о санкциях против России: Не поддерживаем, но будем соблюдать Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Актобе

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