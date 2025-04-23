Ужесточить требования для поступления в магистратуру и докторантуру предлагает депутат

Депутат Магеррам Магеррамов на пленарном заседании Мажилиса 23 апреля 2025 года предложил модернизировать научное образование в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем запросе на имя министра науки и высшего образования Саясата Нурбека он заявил, что в настоящее время студенты могут получить диплом бакалавра по одной специальности и поступить на магистратуру по специальности, не имеющей ничего общего с основным высшим образованием.

"Подобный поверхностный подход к качеству получаемого образования граждан приведет к потере интеллектуального потенциала страны и породит упадок научного потенциала. В связи с этим предлагаем уполномоченному органу полностью пересмотреть порядок и требования поступления на магистратуру, привести в качестве основного требования для поступления на магистратуру наличие соответствующего профильного высшего образования", – заявил мажилисмен.

Необходимо также, по его словам, тщательно заниматься подготовкой в докторантуре. Тогда как существующие, заявил он, "наплодили множество сотен тысяч докторов наук, зачастую не имеющих достаточного жизненного, профессионального и исследовательского опыта".

"Считаем, что профильному министерству необходимо пересмотреть требования к поступлению в докторантуру: акцентировать основные требования на исследовательской работе, установить количественное и качественное требование к научным публикациям кандидатов, а также установить обязательный промежуток времени – 5 лет для поступления в докторантуру после окончания магистратуры", – считает парламентарий.

13 марта 2025 года сообщалось, что внесены изменения в государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования. Стандарт определяет требования к содержанию образования в организациях высшего или послевузовского образования, в том числе в военных специальных учебных заведениях, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.