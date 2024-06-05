Назначен вице-министр сельского хозяйства РК
Об этом 5 июня рассказали в пресс-службе правительства.
Ермек Кенжеханулы родился в 1988 году в Туркестанской области. Окончил аграрный факультет по специальности "агробизнес менеджмент университета Рединга (Великобритания) и Университет Аджу (Корея). Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2011 г. менеджером в АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
В 2013 г. – руководитель управления АО "Управляющая инвестиционная компания "Арқа".
2013-2014 гг. – руководитель аппарата акима Актогайского района Карагандинской области.
2014-2015 гг. – руководитель управления Министерства сельского хозяйства РК.
В 2015-2018 гг. – руководитель Управления туризма и внешних связей Актюбинской области.
В 2018-2019 гг. – руководитель Управления информатизации и внешних связей Актюбинской области.
2019-2021 гг. – аким Мартукского района Актюбинской области.
2021-2022 гг. – заместитель акима Актюбинской области.
С 2022 г. по настоящее время – заместитель акима Туркестанской области.
3 июня сообщалось о назначении шефа протокола премьер-министра РК.