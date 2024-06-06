Токаев отправил телеграмму королю Швеции

Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму королю Швеции, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 июня сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция.

"Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю Вам счастья и благополучия, а народу Швеции – процветания", – говорится в телеграмме.

30 мая 2024 года глава государства в телеграмме поздравил президента Хорватии Зорана Милановича с национальным праздником – Днем государственности