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Токаев отправил телеграмму королю Швеции

Токаев отправил телеграмму королю Швеции, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 12:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму королю Швеции, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 июня сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция.

"Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю Вам счастья и благополучия, а народу Швеции – процветания", – говорится в телеграмме.

30 мая 2024 года глава государства в телеграмме поздравил президента Хорватии Зорана Милановича с национальным праздником – Днем государственности

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