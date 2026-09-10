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Политика

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Норвегии

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 12:42 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Норвегии Хокону VIII по случаю его восшествия на престол, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 сентября 2026 года пишет Акорда.

"Это знаменательное событие открывает новую главу в многовековой истории норвежской монархии – незыблемого символа преемственности, единства и неотъемлемой части национальной идентичности. Уверен, что ваше преданное служение будет способствовать дальнейшему развитию страны и благополучию ее народа", – говорится в телеграмме.

Президент также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-норвежское сотрудничество будет и впредь укрепляться.

28 августа президент Казахстана направил телеграмму соболезнования 53-летнему Хокону VIII в связи с кончиной его отца, короля Харальда V. Он умер 28 августа 2026 года в возрасте 89 лет. Как прощались с королем Харальдом V, читайте здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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