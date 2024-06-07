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Президент Кореи принял приглашение Токаева и вскоре посетит Казахстан

Президент Кореи посетит Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 10:32 Фото: akorda.kz
По приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акорде, визит состоится 11-13 июня 2024 года.

Отмечается, что "президенты двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов".

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