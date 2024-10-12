Президент Армении посетит Казахстан по приглашению Токаева

Президент Армении Ваагн Хачатурян посетит Казахстан по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Официальный визит запланирован на 15 октября 2024 года.

"В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", – говорится в сообщении Акорды.

Также ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Испании Фелипе VI, в которой поздравил его с Днем испанской нации.