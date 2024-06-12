"Займитесь делом!" – депутат раскритиковал работу правительства

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров на пленарном заседании 12 июня раскритиковал работу правительства. По его мнению, члены правительства не должны философствовать, а должны заняться решением конкретных проблем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса направил свой запрос заместителю премьер-министра Республики Казахстан Серику Жумангарину. Он отметил, что Касым-Жомарт Токаев поставил задачу удвоения ВВП страны в два раза.

"Такая задача требует максимальной мобилизации и концентрации интеллектуальной, организационной мощи Парламента, правительства и общества!. Но создается такое ощущение, что некоторые руководители и отдельные члены правительства не занимаются решением стратегических задач, поставленных президентом страны, а становятся специалистами по интерпретации высказываний депутатов. Хотелось бы напомнить правительству, что императивным мандатом доверия народа в Казахстане обладают президент и Парламент страны", – озвучил Ерлан Саиров.

Он отметил, что, несмотря на эти четкие определения, члены правительства без подтверждения рассуждают о том, что депутаты якобы не читают законы. Также, несмотря на реальные факты, приведенные депутатами, апеллируют к тому, что у нас идеальные трассы республиканского значения и очень хорошие дороги районного уровня.

"В Казахстане выигрыш от государственного вливания в квазигоссектор получают только чиновники и топ-менеджмент компаний, которые легко перетекают из госслужбы в квазигоссектор и обратно. Мы считаем, что нацкомпании не должны быть иждивенцами государственного бюджета и пенсионного фонда. В первом полугодии рост ВВП имеется, но он недостаточен для достижение поставленных главой государства целей по удвоению экономики страны. Как видим, в экономике Казахстана существуют фундаментальные проблемы, решение которых требует абсолютно нового видения", – продолжил спикер.

Он считает, что члены правительства не должны заниматься философствованиями, а заняться решением конкретных проблем.

"Например, правительству в кратчайшие сроки следует повысить роль и место общественного контроля и степень прозрачности нацкомпании. Уважаемый Серик Макашевич! Хотелось вы вам напомнить о том, что в стране существуют более приземленные и насущные проблемы в виде нашествия саранчи во многих регионах страны. Несвоевременная обработка очагов размножения саранчи приведет к многомиллионным убыткам простых фермеров, для которых саранча не "халяльная" еда, а настоящий вредитель. Так что прошу принять меры по спасению сельхозугодий и посевов нашего народа", – резюмировал Ерлан Саиров.

Ранее депутат Ерлан Саиров спросил у Алихана Смаилова, почему вопрос с КТЖ не был решен раньше, когда он занимал должность премьер-министра.