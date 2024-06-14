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Президент принял председателя Агентства по противодействию коррупции

Встреча , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:49 Фото: Акорда
14 июня председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о принимаемых мерах по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

По данным председателя Антикора, пишет Акорда, с начала года зарегистрировано 947 коррупционных преступлений, изобличено 660 лиц, из которых 104 – руководители различного уровня.

Также в рамках завершенных уголовных дел возмещено 193,5 млрд тенге. В целом с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1,03 трлн тенге.

В текущем году подготовлено 113 отчетов по итогам анализа и мониторинга в сферах образования, науки, спорта, закупа лекарственных средств, строительства и распределения земель.

Госорганам вынесено более 1 тыс. рекомендаций и предложений, направленных на устранение коррупционных рисков.

В рамках предупредительных мер, в том числе путем мониторинга портала "Единое окно закупок", предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 31 млрд тенге.

При реализации проекта "Бизнеске жол" защищены права порядка 7,5 тыс. предпринимателей, разрешены 67 проблемных кейсов.

Вдобавок Жумагали проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе исполнения поручения по устранению коррупционных проявлений в дорожной отрасли - пилотный проект по "окрашиванию денег" планируется реализовать в социально значимых сферах, в том числе и строительстве дорог.

Председатель Агентства по противодействию коррупции доложил, что с начала текущего года подписано четыре меморандума о сотрудничестве с антикоррупционными ведомствами Катара, Гонконга, Азербайджана и Российской Федерации. Документы направлены на укрепление партнерства в вопросах оказания правовой помощи, возврата активов, розыска лиц, мониторинга целевого использования бюджетных средств и закупок.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.

Ранее президент обсудил с представителем США новые подходы к развитию торговых связей.

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