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На имя Токаева поступают поздравления по случаю Курбан айта

На имя Токаева поступают поздравления по случаю Курбан айта, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 13:06 Фото: akorda.kz
На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю священного праздника Курбан айт, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Акорда.

В своей телеграмме президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что благодаря твердой политической воле и совместным усилиям лидеров двух стран многовековые узы тесной дружбы, солидарности и добрососедства между нашими народами вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Он пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов на его ответственной государственной службе, а народу Казахстана – благополучия.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в этот священный праздник, призывающий человечество к милосердию, пожелал дружественному народу Казахстана исполнения всех добрых намерений.

"Уверен, тесные и дружественные отношения между нашими странами будут и впредь укрепляться во имя благополучия наших братских народов", – говорится в телеграмме.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Касым-Жомарту Токаеву здоровья, счастья и успехов в его ответственной деятельности, а народу Казахстана – мира, стабильности и благополучия.

"Наши братские народы связывают прочные дружественные отношения и доброжелательность, вытекающие из общих культурно-духовных ценностей, в том числе священного для всей мусульманской уммы праздника Курбан айт", – отмечается в телеграмме таджикского лидера.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем поздравлении выразил уверенность в том, что этот священный праздник, уходящий корнями в глубь тысячелетий и воплощающий высокие духовные и нравственные ценности человечества, будет и далее способствовать укреплению взаимопонимания и доверия среди всей мусульманской уммы.

Свои наилучшие пожелания по случаю праздника Курбан айт также направили Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Король Иордании Абдалла II, Король Марокко Мухаммед VI, Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Султан Омана Хайсам бен Тарик, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Президент Палестины Махмуд Аббас, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель Премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха и другие.

Письма и телеграммы в адрес лидера Казахстана продолжают поступать.

16 июня президент Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан, где от его имени совершили обряд жертвоприношения.

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