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Антироссийские санкции ЕС: какие проблемы возникли у Казахстана

Антироссийские санкции ЕС: какие проблемы возникли у Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 17:54 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Стало известно, зачем международный специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан прилетел в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге для СМИ международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан отметил, что с казахстанской стороны возникла пара проблемных вопросов, которые сейчас обсуждаются.

"Вопрос касался функциональности и функционирования трубопровода КТК. Еще одним важным вопросом были замороженные активы Евразийского банка развития. Мы над этим вопросом очень усиленно работали и, благодаря нашей активной работе и помощи бельгийских коллег, мы смогли разморозить данные активы. Сейчас они направляются на проекты, которые будут реализовываться в Казахстане", – сообщил Дэвид О'Салливан.

По его словам, обеспокоенность вызывает и то, что из Казахстана может пойти реэкспорт санкционных товаров в Россию, поскольку значительно увеличился рост импорта в республику.

"С самого моего первого визита мы просили Казахстан обратить особое внимание на малую часть продуктов, которые попали под санкции. Мы их называем "товары высокой приоритетности" – 50 изделий. Я предпочитаю называть их "изделия, найденные на поле боя". Так как эти изделия были найдены нашими украинскими коллегами в российских вооружениях на поле боя. Эти 50 позиций из списка – это малый спектр изделий как по величине, так и по ценности, но они имеют ценность для вооружений и несут разрушающий характер в войне. Мы достигли определенного прогресса в этом вопросе с апреля 2023 года и видим существенный спад в показателях импорта и реэкспорта данных изделий через Казахстан", – подчеркнул Дэвид О'Салливан.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз уважает позицию Казахстана в части неприсоединения к санкциям. И единственное, на что ЕС просит обратить внимание – не допустить обхода санкций через территорию Казахстана.

Ранее посланник Евросоюза сообщил казахстанцам хорошую новость по получению шенгенской визы.

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