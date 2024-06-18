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Посланник Евросоюза сообщил казахстанцам хорошую новость по получению шенгена

Казахстанцам будет проще получить визу в страны Евросоюза, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 17:20 Фото: freepik
В Казахстан с визитом прилетел международный специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан. На брифинге для СМИ 18 июня он рассказал о новых договоренностях с Казахстаном, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Дэвида О'Салливана, отношения между Евросоюзом и Казахстаном хорошо развиваются. Кроме того, ЕС является крупнейшим торговым партнером РК и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. 

"Отрадно отметить, что мы смогли запустить переговоры по упрощению визовых процедур, что привнесет свой вклад в дальнейшее укрепление нашего сотрудничества", – подчеркнул международный специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

Однако ранее стало известно, что стоимость шенгенской визы вырастет для казахстанцев на 12%

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