Посланник Евросоюза сообщил казахстанцам хорошую новость по получению шенгена

В Казахстан с визитом прилетел международный специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан. На брифинге для СМИ 18 июня он рассказал о новых договоренностях с Казахстаном, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Дэвида О'Салливана, отношения между Евросоюзом и Казахстаном хорошо развиваются. Кроме того, ЕС является крупнейшим торговым партнером РК и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций.

"Отрадно отметить, что мы смогли запустить переговоры по упрощению визовых процедур, что привнесет свой вклад в дальнейшее укрепление нашего сотрудничества", – подчеркнул международный специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

Однако ранее стало известно, что стоимость шенгенской визы вырастет для казахстанцев на 12%.

