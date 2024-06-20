Токаев сменил посла Казахстана в Финляндии

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла Казахстана в Финляндии. Им стал Азамат Абдраимов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды:

"Указом главы государства Абдраимов Азамат Сабитович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Финляндской Республике".

Другим указом президента Сартбаева Жанна Сабитовна освобождена от должности посла Казахстана в Финляндии.

Азамат Абдраимов родился 9 сентября 1965 года в Алматинской области. Окончил в 1990 году Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (юрист-правовед).

Трудовую деятельность начал в ноябре 1982 года с должности курьера в Алатауском районном суде Алматы, где проработал до октября 1983 года. С 1990 года по 1994 год занимал различные должности в прокуратурах нескольких районов ВКО и Усть-Каменогорска, в прокуратуре Талды-Курганского района Талды-Курганской области (ныне Алматинская область).

Также был членом Талдыкорганской областной коллегии адвокатов (12.1994-01.1995), старшим следователем прокуратуры Талдыкоргана (01.1995-01.1996), служил в органах Государственного следственного комитета РК города Талдыкоргана (01.1996-07.1997), членом Алматинской областной коллегии адвокатов (07.1997-06.1999), судьей суда города Текели Алматинской области (06.1999-05.2003), судьей Алматинского областного суда (05.2003-03.2008), председателем суда города Текели Алматинской области (03.2008-12.2012), председателем Специализированного межрайонного административного суда Алматы (2013-06.05.2014), председателем Панфиловского районного суда Алматинской области (06.05.2014-10.2018), председателем Енбекшиказахского районного суда Алматинской области (09.10.2018-11.07.2022).

До назначения послом РК в Финляндии, с июня 2022 года, занимал должность судьи районного суда №2 Бостандыкского района Алматы.

Ранее сообщалось, что бывший аким Мангистауской области Нурлан Ногаев назначен послом Казахстана в Туркменистане. Соответствующий указ подписал глава государства.