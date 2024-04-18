Токаев сменил послов в ряде стран
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Указами главы государства:
Мадияр Менилбеков назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Казахстана при Организации Исламского Сотрудничества. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.
Нажмедин Мухаметалиулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Султанате Оман.
Айдарбек Туматов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Султанате Оман. Он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Кроме того, указом главы государства Берик Арын освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянного представителя Казахстана при Организации Исламского Сотрудничества, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству.
8 апреля глава государства освободил от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Казахстана.