Токаев сменил послов в ряде стран

Касым-Жомарт Токаев 18 апреля назначил послов Казахстана в нескольких государствах, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Указами главы государства:

Мадияр Менилбеков назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Казахстана при Организации Исламского Сотрудничества. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Нажмедин Мухаметалиулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Султанате Оман.

Айдарбек Туматов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Султанате Оман. Он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Кроме того, указом главы государства Берик Арын освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянного представителя Казахстана при Организации Исламского Сотрудничества, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству.

8 апреля глава государства освободил от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Казахстана.