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Политика

Президент сменил двух послов Казахстана

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:17 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Малайзии и Грузии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября 2026 года рассказали в Акорде.

"Указами главы государства:

Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Малайзии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Грузии;

Адуов Талгат Мубаракович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Грузии", – говорится в сообщении.

Еще одним указом Булат Сугурбаев освобожден от должностей посла Республики Казахстан в Малайзии, посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству.

Малик Мурзалин родился 31 октября 1971 года в Актобе. В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений.

Малик Мурзалин, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:17

Фото: akorda.kz

Трудовую деятельность начал в посольстве Казахстана в Российской Федерации с 1996 года. В разные годы занимал должности заместителя, первого заместителя акима Северо-Казахстанской области, руководителя аппарата Управления делами президента Казахстана; ответственного секретаря Агентства Республики Казахстан по делам религий.

В 2013-2017 годах работал заместителем, первым заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан. 2017-2019 годы – аким Акмолинской области. С 19 марта 2019 года по декабрь 2022 года занимал пост заместителя руководителя Администрации президента РК. Послом РК в Грузии назначен 9 декабря 2022 года.

Талгат Адуов родился в 1976 году. Окончил Турецкий государственный университет Мармара, Стамбул, специальность "Экономика".

Талгат Адуов, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:17

Фото: МИД РК

Трудовую деятельность начал заместителем директора филиала ТОО "Туркуаз Телеком" в Алматы. В разные годы работал первым секретарем, советником, начальником отдела Департамента международных организаций и многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК, заместителем шефа Протокола президента Казахстана; заместителем председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол"; заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК. С 2018 года – первый вице-президент НАО "Фонд "Отандастар".

3 сентября 2026 года президент принял нового главу Министерства иностранных дел Мухтара Тлеуберди и поставил перед ним ряд задач.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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