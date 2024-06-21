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Какие страны направили новых послов в Казахстан

Какие страны направили новых послов в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 15:43 Фото: akorda.kz
В резиденции "Акорда" 21 июня 2024 года состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, верительные грамоты вручили:

  • посол Государства Катар Абдалла бен Хусейн Мухаммед Джабер,
  • посол Боливарианской Республики Венесуэла Росальба Ло Буэ Антико,
  • посол Королевства Камбоджа Чеа Сок,
  • посол Республики Бурунди Жозеф Нкурунзиза.
Какие страны направили новых послов в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 15:43

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.

"Мы проводим взвешенную, конструктивную, миролюбивую внешнюю политику. Мы верим, что в ближайшем будущем сможем достичь новых результатов в нашем взаимном сотрудничестве с представленными государствами. Еще раз примите мои поздравления. Желаю вам успехов в вашей благородной миссии в Казахстане, – подытожил президент.
Какие страны направили новых послов в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 15:43

Фото: akorda.kz

Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя РОО "Организация ветеранов" Омирзака Озганбаева. О чем они поговорили, можете узнать по ссылке.

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