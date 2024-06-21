Какие страны направили новых послов в Казахстан

В резиденции "Акорда" 21 июня 2024 года состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, верительные грамоты вручили:

посол Государства Катар Абдалла бен Хусейн Мухаммед Джабер,

посол Боливарианской Республики Венесуэла Росальба Ло Буэ Антико,

посол Королевства Камбоджа Чеа Сок,

посол Республики Бурунди Жозеф Нкурунзиза.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.

"Мы проводим взвешенную, конструктивную, миролюбивую внешнюю политику. Мы верим, что в ближайшем будущем сможем достичь новых результатов в нашем взаимном сотрудничестве с представленными государствами. Еще раз примите мои поздравления. Желаю вам успехов в вашей благородной миссии в Казахстане, – подытожил президент.

Фото: akorda.kz

Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя РОО "Организация ветеранов" Омирзака Озганбаева. О чем они поговорили, можете узнать по ссылке.