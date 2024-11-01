Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев принял верительные грамоты от новых зарубежных послов

Токаев принял верительные грамоты от новых зарубежных послов, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 13:06 Фото: akorda.kz
В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств и главой представительства Европейского Союза, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, верительные грамоты вручили посол Французской Республики Сильван Гиоге, посол Европейского Союза Алешка Симкич, посол Финляндской Республики Янне Хейсканен, посол Канады Кристофер Дагган, посол Федеративной Республики Бразилия Марсель Фортуна Биато.

Токаев принял верительные грамоты от новых зарубежных послов, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 13:06

Фото: akorda.kz

Обращаясь к дипломатам с приветственной речью, президент отметил, что Казахстан является страной, придерживающейся мирной дипломатии и способной внести значительный вклад в обеспечение безопасности и

Токаев принял верительные грамоты от новых зарубежных послов, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 13:06

Фото: akorda.kz

стабильности на международной арене.

Глава государства также подтвердил стремление Казахстана продолжить тесное сотрудничество с ООН по вопросам глобальной и региональной безопасности.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции.

Читайте также

Токаев поздравил президента Алжира
Токаев поздравил президента Алжира
Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области
Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области
Токаев 4-5 ноября с госвизитом посетит Францию
Токаев 4-5 ноября с госвизитом посетит Францию
Анастасия Московчук
Европейский Союз Токаев Касым-Жомарт Бразилия Казахстан Канада Финляндия Франция 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: