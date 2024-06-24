Казахстанские туристы подожгли остров в Греции – МИД РК выступил с заявлением
Фото: МИД РК
В МИД Казахстана отреагировали на появившуюся информацию о том, что туристы из Казахстана подожгли фейерверками остров в Греции, передает Zakon.kz.
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что казахстанский консул сразу же после публикации информации связался с греческими властями по данному случаю.
"Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет и какие-либо претензии к ним тоже не выдвигались", – говорится в заявлении.
Греческие власти арестовали 13 человек, запустивших с яхты фейерверк,
который вызвал лесной пожар на острове недалеко от Афин. Ряд греческих СМИ сообщили, что пожар устроили казахстанцы.
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