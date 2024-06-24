Казахстанские туристы подожгли остров в Греции – МИД РК выступил с заявлением

Фото: МИД РК

В МИД Казахстана отреагировали на появившуюся информацию о том, что туристы из Казахстана подожгли фейерверками остров в Греции, передает Zakon.kz.

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