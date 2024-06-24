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Казахстанские туристы подожгли остров в Греции – МИД РК выступил с заявлением

Казахстанские туристы подожгли остров в Греции - МИД РК выступил с заявлением, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 10:05 Фото: МИД РК
В МИД Казахстана отреагировали на появившуюся информацию о том, что туристы из Казахстана подожгли фейерверками остров в Греции, передает Zakon.kz.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что казахстанский консул сразу же после публикации информации связался с греческими властями по данному случаю.

"Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет и какие-либо претензии к ним тоже не выдвигались", – говорится в заявлении.

Греческие власти арестовали 13 человек, запустивших с яхты фейерверк, который вызвал лесной пожар на острове недалеко от Афин. Ряд греческих СМИ сообщили, что пожар устроили казахстанцы.

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