СМИ: Туристы из Казахстана подожгли фейерверками остров в Греции
Виновным теперь грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 200 000 евро, пишет газета Guardian.
Никаких подробностей о подозреваемых по официальной линии не сообщается. Однако греческие СМИ пишут, что люди, которые запустили фейерверки, из-за которых загорелась часть острова, – туристы из Казахстана.
Издание makeleio.gr пишет, что "куча стариков из Казахстана" решила делать в Греции все, что захотят, и чуть не подожгли Гидру (остров, – Прим. ред.) фейерверком.
Второе СМИ – skai.gr – пишет, что туристы из Казахстана замешаны только в аренде яхты, и их отпустили.
По информации pronews.gr, как только туристы устроили пожар, они попытались потушить его самостоятельно, а когда это не удалось, просто позвонили в пожарную охрану и уплыли.
Zakon.kz запросил официальную информацию у пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана.
Также 22 июня туриста из Казахстана задержали за вандализм в Греции. Его поймали, когда он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в Археологическом парке Помпеи.