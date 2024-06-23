СМИ: Туристы из Казахстана подожгли фейерверками остров в Греции

Греческие власти арестовали 13 человек, запустивших фейерверк с яхты, который вызвал лесной пожар на острове недалеко от Афин. По данным нескольких греческих СМИ, пожар устроили казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Виновным теперь грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 200 000 евро, пишет газета Guardian.

Никаких подробностей о подозреваемых по официальной линии не сообщается. Однако греческие СМИ пишут, что люди, которые запустили фейерверки, из-за которых загорелась часть острова, – туристы из Казахстана.

Издание makeleio.gr пишет, что "куча стариков из Казахстана" решила делать в Греции все, что захотят, и чуть не подожгли Гидру (остров, – Прим. ред.) фейерверком.

Второе СМИ – skai.gr – пишет, что туристы из Казахстана замешаны только в аренде яхты, и их отпустили.

По информации pronews.gr, как только туристы устроили пожар, они попытались потушить его самостоятельно, а когда это не удалось, просто позвонили в пожарную охрану и уплыли.

Zakon.kz запросил официальную информацию у пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана.

Также 22 июня туриста из Казахстана задержали за вандализм в Греции. Его поймали, когда он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в Археологическом парке Помпеи.

