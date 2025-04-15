Задержание и экстрадиция Дины Тансари: Генпрокуратура выступила с заявлением

Накануне в социальных сетях появилась информация о задержании главы фонда "НеМолчи" Дины Тансари в Черногории. На это сегодня отреагировали в Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Генпрокуратуре РК подтвердили, что 14 апреля в Черногории была задержана гражданка РК Динара Смаилова (Дина Тансари).

"Интерполом МВД РК... установлено местонахождение Смаиловой Д. в Черногории, в связи с чем Генеральная прокуратура направила запрос о ее выдаче в уполномоченные органы этой страны. На сегодняшний день между Казахстаном и Черногорией нет международного договора о выдаче, в связи с чем указанным иностранным государством было отказано в экстрадиции Смаиловой. Несмотря на принятое судебное решение, правоохранительными органами Республики Казахстан будет продолжена работа по привлечению ее к уголовной ответственности", – заявили в пресс-службе ГП РК во вторник.

Иная информация, согласно ст. 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежит разглашению.

Чуть ранее на странице фонда "НеМолчи" в Instagram было опубликовано видео, под которым было написано, что Дину Смаилову отпустили. Также из подписи следовало, что Верховный суд Черногории отказался экстрадировать ее и будет еще рассмотрение.

В свою очередь в Генпрокуратуре РК напомнили, что на сегодня Департаментами полиции Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении Динары Смаиловой (Дины Тансари) возбуждено и расследуется шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству:

Так, в рамках уголовного дела по мошенничеству, расследуемого ДП ВКО, установлено, что в апреле 2023 года Смаилова опубликовала ложные сведения о совершенном суициде несовершеннолетней девушкой в Усть-Каменогорске. Затем опубликовала посты с соболезнованиями семье погибшей. Однако все эти публикации оказались ложными, так как в действительности суицида не было, уголовное дело по факту хулиганства, в котором пострадала несовершеннолетняя, направлено в суд. Несмотря на это, Смаилова объявила сбор денежных средств для адвоката потерпевшей и за время судебного процесса собрала более 20 млн тенге, из которых лишь небольшая часть была потрачена на командировочные расходы. Однако на суде стало известно, что услуги адвоката были оплачены самой потерпевшей стороной, что вызвало возмущение защитников подсудимых, выразивших недовольство предъявленным иском и обратившихся с заявлением.

Еще одно уголовное дело по мошенничеству возбуждено ДП Алматинской области по факту сбора денежных средств якобы для оказания помощи несовершеннолетней жертве насилия. Смаилова, введя общественность в заблуждение, опубликовала ложный пост о насилии в одной семье, попросив своих подписчиков перечислить деньги на банковскую карточку своего супруга, указав реквизиты. Проведенным расследованием факт насилия не подтвердился. Но, согласно банковским сведениям, за указанное время Смаилова опять же успела собрать несколько миллионов тенге.

Вместе с тем анализом банковских сведений, полученных с санкции суда, установлено, что Смаилова в нарушение требовании Закона РК "О некоммерческих организациях", которым регулируется финансовая деятельность фонда, деньги от перечислений получала на личную карточку своего супруга. Более того, не имея права на распоряжение в личных целях, тратила их на свои нужды, находясь за рубежом.

Также, являясь учредителем фонда "НеМолчи", Смаилова незаконно осуществляла сбор денежных средств от жителей Казахстана путем публикаций на странице "nemolchikz_official" в Instagram заведомо ложных сведений о предоставлении материальной помощи жертвам бытового и сексуального насилия. В органы полиции обратились 7 граждан о принятии мер в отношении Тансари по факту завладения путем обмана их денежными средствами.

"Деяния Смаиловой заочно квалифицированы по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК как мошенничество, совершенное неоднократно в особо крупном размере, и следственным судом в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В последующем она объявлена в международный розыск". Пресс-служба ГП РК

О том, что основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск, стало известно 27 декабря 2023 года. 5 января 2024 года МВД раскрыло новые детали по уголовным делам.