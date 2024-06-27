Президент возмутился горами мусора, которые оставляют за собой безответственные граждане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ, отметил, что для глубинной модернизации страны одних лишь законодательных изменений, кадровых решений, политических и экономических реформ недостаточно, сообщает Zakon.kz.

По его словам, мы как прогрессивная нация должны кропотливо, каждый день работать над обновлением системы общественных и индивидуальных ценностей, передает Акорда.

"Сегодня отечественная журналистика представляет собой сильный общественный институт, настоящую четвертую власть, которая способна внести большой вклад в это непростое дело. Спектр задач, стоящих перед журналистами, очень широк". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что в стране развернуто поистине народное движение за "Чистый Казахстан", "Таза Қазақстан".

"И это не случайно. К сожалению, чуть ли не каждый день мы видим горы мусора, оставленные безответственными согражданами после посещения различных мест досуга на природе и в черте населенных пунктов". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, несоблюдение элементарных правил чистоты в общественных местах – не только показатель низкой личной культуры воспитания человека, но и сильный тормоз прогресса всей страны.

А отечественные медиа могут сильно помочь с формированием в обществе высокого экологического сознания и культуры бережного отношения к природе.

"В этой плоскости также лежит проблема вандализма и неподобающего поведения наших граждан в общественных местах как внутри страны, так и за рубежом. Вопиющие случаи порчи историко-культурного наследия, надругательства над памятниками должны не только караться законом, но и осуждаться обществом. Роль СМИ в этом вопросе ключевая". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев сообщил, что готов подписать закон о борьбе с лудоманией.