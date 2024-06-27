Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и ООН

Депутаты Сената 27 июня на пленарном заседании ратифицировали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что соглашением установлены сроки и место проведения конференции, которая должна состояться в городе Астане с 3 по 5 сентября 2024 года.

Планируемый социально-экономический эффект от реализации Соглашения:

продемонстрировать ряд казахстанских IТ-решений международным участникам;

увеличить инвестиционную привлекательность страны, а также экспортный потенциал Казахстана;

обеспечить развитие регионального цифрового сотрудничества.

Соглашением предусматривается участие следующих представителей или наблюдателей:

членов и ассоциированных членов ЭСКАТО;

других государств;

организаций, получивших от Генеральной Ассамблеи ООН постоянные приглашения участвовать в конференциях в качестве наблюдателей;

специализированных и смежных учреждений ООН;

других межправительственных организаций;

межправительственных органов ООН;

неправительственных организаций; должностных лиц Секретариата ООН;

других лиц, приглашенных ООН.

Вместе с тем в соответствии с Соглашением устанавливается особый порядок выдачи виз. Все лица, указанные выше, будут иметь право на беспрепятственный въезд и выезд из Казахстана. Визы и разрешения на въезд при необходимости выдаются бесплатно, в кратчайшие сроки и не позднее, чем за две недели до даты открытия конференции.

В отношении конференции будет применяться Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций, принятая Генеральной Ассамблеей 13 февраля 1946 года, участником которой является Казахстан.

Так, представителям членов и ассоциированных членов ЭСКАТО и государств будут предоставляться следующие привилегии и иммунитеты:

иммунитет от личного ареста или задержания и от наложения ареста на личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальный иммунитет в отношении всего сказанного, написанного или совершенного ими в качестве представителей;

неприкосновенность всех бумаг и документов;

те же иммунитеты и льготы в отношении их личного багажа, какие предоставляются дипломатическим представителям; и иные. Остальным участникам конференции предусматриваются другие привилегии и иммунитеты.

В соответствии с Соглашением правительство Республики Казахстан будет предоставлять необходимые помещения, включая конференц-залы для проведения неофициальных заседаний, конференционные служебные помещения, рабочие помещения и другие соответствующие помещения.

Наряду с этим предусматривается обеспечение:

медицинским обслуживанием, необходимым для оказания первой помощи участникам конференции при возникновении чрезвычайных обстоятельств;

транспортом;

полицейской охраной для эффективного функционирования конференции в атмосфере безопасности и спокойствия, свободной от любого вмешательства;

и другим.

Также регламентируются финансовые условия и обязательства.

Документ направлен на подпись президенту.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Сингапуром о торговле услугами и инвестициями.