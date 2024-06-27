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Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и ООН

ООН, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 13:19 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Сената 27 июня на пленарном заседании ратифицировали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что соглашением установлены сроки и место проведения конференции, которая должна состояться в городе Астане с 3 по 5 сентября 2024 года.

Планируемый социально-экономический эффект от реализации Соглашения:

  • продемонстрировать ряд казахстанских IТ-решений международным участникам;
  • увеличить инвестиционную привлекательность страны, а также экспортный потенциал Казахстана;
  • обеспечить развитие регионального цифрового сотрудничества.

Соглашением предусматривается участие следующих представителей или наблюдателей:

  • членов и ассоциированных членов ЭСКАТО;
  • других государств;
  • организаций, получивших от Генеральной Ассамблеи ООН постоянные приглашения участвовать в конференциях в качестве наблюдателей;
  • специализированных и смежных учреждений ООН;
  • других межправительственных организаций;
  • межправительственных органов ООН;
  • неправительственных организаций; должностных лиц Секретариата ООН;
  • других лиц, приглашенных ООН.

Вместе с тем в соответствии с Соглашением устанавливается особый порядок выдачи виз. Все лица, указанные выше, будут иметь право на беспрепятственный въезд и выезд из Казахстана. Визы и разрешения на въезд при необходимости выдаются бесплатно, в кратчайшие сроки и не позднее, чем за две недели до даты открытия конференции.

В отношении конференции будет применяться Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций, принятая Генеральной Ассамблеей 13 февраля 1946 года, участником которой является Казахстан.

Так, представителям членов и ассоциированных членов ЭСКАТО и государств будут предоставляться следующие привилегии и иммунитеты:

  • иммунитет от личного ареста или задержания и от наложения ареста на личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальный иммунитет в отношении всего сказанного, написанного или совершенного ими в качестве представителей;
  • неприкосновенность всех бумаг и документов;
  • те же иммунитеты и льготы в отношении их личного багажа, какие предоставляются дипломатическим представителям; и иные. Остальным участникам конференции предусматриваются другие привилегии и иммунитеты.

В соответствии с Соглашением правительство Республики Казахстан будет предоставлять необходимые помещения, включая конференц-залы для проведения неофициальных заседаний, конференционные служебные помещения, рабочие помещения и другие соответствующие помещения.

Наряду с этим предусматривается обеспечение:

  • медицинским обслуживанием, необходимым для оказания первой помощи участникам конференции при возникновении чрезвычайных обстоятельств;
  • транспортом;
  • полицейской охраной для эффективного функционирования конференции в атмосфере безопасности и спокойствия, свободной от любого вмешательства;
  • и другим.

Также регламентируются финансовые условия и обязательства.

Документ направлен на подпись президенту.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Сингапуром о торговле услугами и инвестициями.

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