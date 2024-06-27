Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и ООН
Сообщается, что соглашением установлены сроки и место проведения конференции, которая должна состояться в городе Астане с 3 по 5 сентября 2024 года.
Планируемый социально-экономический эффект от реализации Соглашения:
- продемонстрировать ряд казахстанских IТ-решений международным участникам;
- увеличить инвестиционную привлекательность страны, а также экспортный потенциал Казахстана;
- обеспечить развитие регионального цифрового сотрудничества.
Соглашением предусматривается участие следующих представителей или наблюдателей:
- членов и ассоциированных членов ЭСКАТО;
- других государств;
- организаций, получивших от Генеральной Ассамблеи ООН постоянные приглашения участвовать в конференциях в качестве наблюдателей;
- специализированных и смежных учреждений ООН;
- других межправительственных организаций;
- межправительственных органов ООН;
- неправительственных организаций; должностных лиц Секретариата ООН;
- других лиц, приглашенных ООН.
Вместе с тем в соответствии с Соглашением устанавливается особый порядок выдачи виз. Все лица, указанные выше, будут иметь право на беспрепятственный въезд и выезд из Казахстана. Визы и разрешения на въезд при необходимости выдаются бесплатно, в кратчайшие сроки и не позднее, чем за две недели до даты открытия конференции.
В отношении конференции будет применяться Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций, принятая Генеральной Ассамблеей 13 февраля 1946 года, участником которой является Казахстан.
Так, представителям членов и ассоциированных членов ЭСКАТО и государств будут предоставляться следующие привилегии и иммунитеты:
- иммунитет от личного ареста или задержания и от наложения ареста на личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальный иммунитет в отношении всего сказанного, написанного или совершенного ими в качестве представителей;
- неприкосновенность всех бумаг и документов;
- те же иммунитеты и льготы в отношении их личного багажа, какие предоставляются дипломатическим представителям; и иные. Остальным участникам конференции предусматриваются другие привилегии и иммунитеты.
В соответствии с Соглашением правительство Республики Казахстан будет предоставлять необходимые помещения, включая конференц-залы для проведения неофициальных заседаний, конференционные служебные помещения, рабочие помещения и другие соответствующие помещения.
Наряду с этим предусматривается обеспечение:
- медицинским обслуживанием, необходимым для оказания первой помощи участникам конференции при возникновении чрезвычайных обстоятельств;
- транспортом;
- полицейской охраной для эффективного функционирования конференции в атмосфере безопасности и спокойствия, свободной от любого вмешательства;
- и другим.
Также регламентируются финансовые условия и обязательства.
Документ направлен на подпись президенту.
Ранее депутаты Сената ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Сингапуром о торговле услугами и инвестициями.