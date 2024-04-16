Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ООН сделала важное заявление, касающееся Казахстана

ООН сделала важное заявление, касающееся Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 11:36 Фото: senate.parlam.kz
Организация Объединенных Наций (ООН) 16 апреля 2024 года выступила с заявлением в связи с принятием закона о криминализации бытового насилия в Казахстане. Накануне документ подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что "ООН выражает признательность Казахстану за принятие закона о криминализации бытового насилия, что стало важным шагом на пути к искоренению всех форм гендерного насилия".

"Это законодательное решение подчеркивает приверженность Казахстана соблюдению прав человека, особенно защите женщин и детей от насилия в семье. Введя уголовную ответственность за бытовое насилие, Казахстан заявляет о политике абсолютной нетерпимости, давая понять, что виновные понесут правовую ответственность. Этот важнейший шаг не только способствует гендерному равенству, но и гарантирует, что лица, пережившие бытовое насилие, имеют доступ к правосудию и службам социальной поддержки, чтобы восстановить свою жизнь".Заявление ООН

ООН призывает Казахстан продолжать усилия по эффективному внедрению и применению этого закона, включая повышение осведомленности о бытовом насилии, усиление сбора данных и отчетности, расширение профилактических услуг, обеспечение доступа к программам по развитию родительских навыков, повышение уровня подготовки сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также создание механизмов поддержки для пострадавших.

"Такой комплексный подход необходим для создания общества, в котором все люди смогут жить без страха и насилия в своих собственных домах. ООН готова поддержать Казахстан в его усилиях по искоренению гендерного насилия и продвижению культуры уважения, равенства и достоинства для всех своих граждан".Заявление ООН

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 15 апреля 2024 года. Согласно документу, вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

Читайте также

Жителей Уральска попросили не поддаваться панике
Жителей Уральска попросили не поддаваться панике
В Алматы затопило шесть улиц
Затопленные улицы в Алматы: коммунальные службы устраняют последствия ливня
Уровень воды в Урале продолжает увеличиваться
Уровень воды в Урале продолжает увеличиваться
Динара Халдарова
ООН Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
Токаев подписал закон по борьбе с семейно-бытовым насилием
Защита женщин и детей от насилия: президент подписал закон, ужесточающий наказание
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: