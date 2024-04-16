ООН сделала важное заявление, касающееся Казахстана

Организация Объединенных Наций (ООН) 16 апреля 2024 года выступила с заявлением в связи с принятием закона о криминализации бытового насилия в Казахстане. Накануне документ подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что "ООН выражает признательность Казахстану за принятие закона о криминализации бытового насилия, что стало важным шагом на пути к искоренению всех форм гендерного насилия".

"Это законодательное решение подчеркивает приверженность Казахстана соблюдению прав человека, особенно защите женщин и детей от насилия в семье. Введя уголовную ответственность за бытовое насилие, Казахстан заявляет о политике абсолютной нетерпимости, давая понять, что виновные понесут правовую ответственность. Этот важнейший шаг не только способствует гендерному равенству, но и гарантирует, что лица, пережившие бытовое насилие, имеют доступ к правосудию и службам социальной поддержки, чтобы восстановить свою жизнь". Заявление ООН

ООН призывает Казахстан продолжать усилия по эффективному внедрению и применению этого закона, включая повышение осведомленности о бытовом насилии, усиление сбора данных и отчетности, расширение профилактических услуг, обеспечение доступа к программам по развитию родительских навыков, повышение уровня подготовки сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также создание механизмов поддержки для пострадавших.

"Такой комплексный подход необходим для создания общества, в котором все люди смогут жить без страха и насилия в своих собственных домах. ООН готова поддержать Казахстан в его усилиях по искоренению гендерного насилия и продвижению культуры уважения, равенства и достоинства для всех своих граждан". Заявление ООН

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 15 апреля 2024 года. Согласно документу, вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.