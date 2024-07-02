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Токаев и Си Цзиньпин поужинали в Астане

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 20:34 Фото: Акорда
В Астане состоялась дружественная встреча в формате ужина президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, находящегося в нашей стране с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 20:34

Фото: Акорда

2 июля начинается двухдневный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева. Помимо двусторонних переговоров Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании совета глав государств – членов ШОС.

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