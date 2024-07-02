Токаев и Си Цзиньпин поужинали в Астане

Фото: Акорда

В Астане состоялась дружественная встреча в формате ужина президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, находящегося в нашей стране с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

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