Торговля, инвестиции, энергетика, культура: какие документы подпишут лидеры Казахстана и Китая в Астане

Сегодня начинается двухдневный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева. Помимо двусторонних переговоров Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав государств - членов ШОС, сообщает Zakon.kz.

О том, какое значение представляет этот визит для развития не только Казахстана, но и всего региона, рассказывает руководитель отдела азиатских исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев.

– В чем, на ваш взгляд, заключается важность визита Си Цзиньпина в Казахстан?

– Приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Астану имеет колоссальное значение для дальнейшего углубления казахско-китайских отношений. Это уже пятый визит с момента его вступления в должность, что подчеркивает особую важность взаимодействия между нашими странами. Напомню, что во время своего первого визита в 2013 году Си Цзиньпин заложил основу для инициативы "Экономический пояс Шелкового пути", которая сыграла ключевую роль в укреплении нашего стратегического партнерства.

"Казахстан является наиболее важным транзитным коридором в рамках данной инициативы, через который проходит 80% всех континентальных перевозок между Китаем и Европой. Благодаря этому двусторонний товарооборот в 2023 году достиг рекордных 41 млрд долларов, и мы ставим перед собой амбициозную цель увеличить этот объем до 100 млрд долларов". Айдар Курмашев

– О чем будут договариваться лидеры двух стран?

– В рамках текущего визита ожидается подписание стратегически важных документов, касающихся крупных проектов в сферах нефти и газа, энергетики, транспорта и финансов на седьмом заседании Казахстанско-Китайского делового совета. Это подчеркивает не только экономическую, но и стратегическую глубину наших отношений.

Таким образом, текущий визит Си Цзиньпина является важной вехой в долгосрочной стратегии сотрудничества, направленной на достижение общего процветания наших стран.

Следует также отметить, что Китай во взаимоотношениях с Казахстаном преследует несколько стратегических целей.

Во-первых, это укрепление стабильных и надежных партнерских отношений. Визит подчеркивает желание Китая укрепить уже существующие связи с Казахстаном, стремясь обеспечить долгосрочную стабильность и предсказуемость в двусторонних отношениях. Это укрепление особенно важно в контексте глобальной политической и экономической неопределенности, позволяя обеим странам полагаться на надежного стратегического партнера.

Во-вторых, это диверсификация транзитно-транспортных путей. Китай стремится использовать географическое положение Казахстана как ключевую транзитную точку в рамках инициативы "Одного пояса – одного пути". Усиление сотрудничества в транспортном секторе, включая развитие инфраструктуры и новых транспортных коридоров, не только увеличивает объемы торговли, но и обеспечивает Китаю альтернативные пути для доставки товаров в Европу, что является критически важным для устойчивости его внешнеэкономической активности.

В-третьих, это интеграция и инвестиции. План визита Си Цзиньпина включает в себя серию встреч и мероприятий, которые призваны укрепить сотрудничество в ключевых областях, таких как торговля, инвестиции, энергетика и культура. Эти мероприятия способствуют глубокому пониманию текущих и потенциальных проектов, что, в свою очередь, способствует росту двусторонних отношений.

О важности развития сотрудничества Китая и Казахстана накануне визита ранее высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, интенсивные взаимные визиты на высшем уровне свидетельствуют о тесном политическом диалоге между нашими странами. Только за последний год нами достигнут ряд важных договоренностей, в том числе о взаимном введении безвизового режима, строительстве третьего железнодорожного пункта пропуска, взаимном учреждении культурных центров, объявлении 2024 года Годом туризма Казахстана в Китае, открытии "Мастерской Лу Баня" и филиалов ведущих китайских вузов в Казахстане.

"КНР неизменно сохраняет позицию ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. За более чем 30 лет двусторонних отношений объем товарооборота между странами вырос в 100 раз, достигнув в 2023 году 41 млрд долларов, что является историческим рекордом". Касым-Жомарт Токаев

Накануне своего визита в Казахстан с программной статей выступил и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайская мудрость гласит, что перед друзьями необходимо держать каждое слово. Будем и дальше выстраивать отношения с казахстанскими друзьями на основе искренности и доверия, продолжать углубление политического взаимодоверия и стратегической координации, наращивать взаимную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей друг друга". Си Цзиньпин

Все сказанное говорит о том, что обе стороны с нетерпением ждут итогов визита Си Цзиньпина в Астану. Ожидается, что сотрудничество Казахстана и Китая войдет в новый этап развития, который предполагает не только экономическое взаимодействие, но и координацию в региональных и глобальных вопросах, что важно для обеспечения совместного влияния на международной арене.