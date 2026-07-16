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Политика

Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином в Шанхае

Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином в Шанхае, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 19:41 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил председателя Си Цзиньпина за приглашение принять участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, отметив символичность проведения данного мероприятия в Шанхае – "жемчужине Востока".

Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя КНР со 105-летием со дня основания Коммунистической партии Китая.

"Китай обладает огромным авторитетом в международном сообществе, его достижения получили признание во всем мире. Сегодня мы все с большим интересом наблюдаем за впечатляющими изменениями, происходящими в Вашей стране. Считаю, что это, прежде всего, результат Вашего дальновидного руководства и неустанного труда. Я глубоко уважаю Вас как сильного лидера, ведущего свой народ вперед, и как мудрого политика глобального масштаба. Мы всегда готовы поддерживать Ваши благородные инициативы. Казахстан неизменно заинтересован во всестороннем укреплении вечного и стратегического партнерства с Китаем. За последние годы политический диалог между нашими государствами значительно активизировался", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, в торгово-экономической сфере достигнуты большие успехи.

Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. На сегодняшний день КНР инвестировала в экономику нашей страны 30 млрд долларов. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 49 млрд долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают более 8,5 тыс. китайских компаний.

Реализуются крупные совместные проекты в различных секторах экономики, в том числе в промышленности, энергетике, газохимии, машиностроении и сельском хозяйстве.

Ранее Токаев затронул тему возможностей в сфере AgriTech, искусственного интеллекта и обеспечения пищевой безопасности.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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